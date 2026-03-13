ua en ru
Пт, 13 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Світоліна перемогла Свьонтек та вийшла в півфінал Індіан-Веллса: дивіться як це було

09:41 13.03.2026 Пт
2 хв
Українка вдруге в кар'єрі здолала незручну суперницю
aimg Андрій Костенко
Світоліна перемогла Свьонтек та вийшла в півфінал Індіан-Веллса: дивіться як це було Еліна Світоліна (фото: Getty Images)

Перша ракетка України Еліна Світоліна (WTA 9) вийшла у півфінал турніру серії WTA 1000 в американському Індіан-Веллсі. У чвертьфінальному поєдинку українка у трьох сетах здолала другу ракетку світу, польку Ігу Свьонтек.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Читайте також: Світоліна повертається, але є сюрприз: оголошено склад збірної України на битву з Польщею

WTA 1000. Індіан-Веллс. Чвертьфінал

Еліна Світоліна (Україна) – Іга Свьонтек (Польща) – 6:2, 4:6, 6:4

Битва характерів на корті

Матч, що тривав понад дві години, видався вкрай емоційним. Світоліна приголомшила суперницю вже на старті, вигравши першу партію з розгромним рахунком 6:2. Попри те, що Свьонтек змогла повернутися в гру та забрати другий сет (6:4), у вирішальній партії українка продемонструвала залізну витримку.

Ключовим став дев'ятий гейм третього сету, де Еліна за рахунку 4:4 реалізувала брейк-поінт, після чого впевнено захистила власну подачу та закрила гру.

Значення перемоги

Для Світоліної ця перемога стала особливою з кількох причин.

Українка вдруге за шість зустрічей обіграла польську тенісистку, перервавши серію з трьох поразок від неї, та вдруге зіграє у півфіналі змагань у США (діставалася цієї стадії 2019 року).

Світоліна записала до свого активу 11-у перемогу над суперницею з топ-2 рейтингу за 25 таких матчів. Востаннє їй це вдавалося 2023 року в 1/4 фіналу на Вімблдоні, де вона була сильнішою саме за Свьонтек.

Тепер Еліна проведе 14-й півфінал на турнірах WTA 1000 та боротиметься за шостий фінал. Загалом це буде 51-й півфінал для українки у Турі: 24 рази вона виходила до фіналу.

Битва за фінал проти Рибакіної

У півфіналі на Еліну чекає не менш серйозне випробування – третя ракетка світу Єлена Рибакіна з Казахстану. Рибакіна у своєму чвертьфіналі легко розібралася з американкою Джессікою Пегулою (6:1, 7:6).

Наразі в особистих зустрічах Світоліної та Рибакіної панує повний паритет – 3:3. Остання зустріч тенісисток відбулася торік у Мадриді, де сильнішою була саме українка.

Поєдинок за вихід у фінал відбудеться у ніч на суботу, 14 березня.

Раніше ми писали, як українка встановила тенісний рекорд, який не підкорився Світоліній.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Теніс Еліна Світоліна
Новини
"Уважно до тривог". РФ може готувати новий новий обстріл, - РНБО
"Уважно до тривог". РФ може готувати новий новий обстріл, - РНБО
Аналітика
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні "Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком