Світоліна перемогла Свьонтек та вийшла в півфінал Індіан-Веллса: дивіться як це було

Перша ракетка України Еліна Світоліна (WTA 9) вийшла у півфінал турніру серії WTA 1000 в американському Індіан-Веллсі. У чвертьфінальному поєдинку українка у трьох сетах здолала другу ракетку світу, польку Ігу Свьонтек.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

WTA 1000. Індіан-Веллс. Чвертьфінал

Еліна Світоліна (Україна) – Іга Свьонтек (Польща) – 6:2, 4:6, 6:4

Битва характерів на корті

Матч, що тривав понад дві години, видався вкрай емоційним. Світоліна приголомшила суперницю вже на старті, вигравши першу партію з розгромним рахунком 6:2. Попри те, що Свьонтек змогла повернутися в гру та забрати другий сет (6:4), у вирішальній партії українка продемонструвала залізну витримку.

Ключовим став дев'ятий гейм третього сету, де Еліна за рахунку 4:4 реалізувала брейк-поінт, після чого впевнено захистила власну подачу та закрила гру.

Значення перемоги

Для Світоліної ця перемога стала особливою з кількох причин.

Українка вдруге за шість зустрічей обіграла польську тенісистку, перервавши серію з трьох поразок від неї, та вдруге зіграє у півфіналі змагань у США (діставалася цієї стадії 2019 року).

Світоліна записала до свого активу 11-у перемогу над суперницею з топ-2 рейтингу за 25 таких матчів. Востаннє їй це вдавалося 2023 року в 1/4 фіналу на Вімблдоні, де вона була сильнішою саме за Свьонтек.

Тепер Еліна проведе 14-й півфінал на турнірах WTA 1000 та боротиметься за шостий фінал. Загалом це буде 51-й півфінал для українки у Турі: 24 рази вона виходила до фіналу.

Битва за фінал проти Рибакіної

У півфіналі на Еліну чекає не менш серйозне випробування – третя ракетка світу Єлена Рибакіна з Казахстану. Рибакіна у своєму чвертьфіналі легко розібралася з американкою Джессікою Пегулою (6:1, 7:6).

Наразі в особистих зустрічах Світоліної та Рибакіної панує повний паритет – 3:3. Остання зустріч тенісисток відбулася торік у Мадриді, де сильнішою була саме українка.

Поєдинок за вихід у фінал відбудеться у ніч на суботу, 14 березня.