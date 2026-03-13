ua en ru
Свитолина победила Свёнтек и вышла в полуфинал Индиан-Уэллса: смотрите как это было

09:41 13.03.2026 Пт
2 мин
Украинка второй раз в карьере одолела неудобную соперницу
aimg Андрей Костенко
Свитолина победила Свёнтек и вышла в полуфинал Индиан-Уэллса: смотрите как это было Элина Свитолина (фото: Getty Images)

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 9) вышла в полуфинал турнира серии WTA 1000 в американском Индиан-Уэллсе. В четвертьфинальном поединке украинка в трех сетах одолела вторую ракетку мира, польку Игу Свёнтек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Читайте также: Свитолина возвращается, но есть сюрприз: объявлен состав сборной Украины на битву с Польшей

WTA 1000. Индиан-Уэллс. Четвертьфинал

Элина Свитолина (Украина) - Ига Свёнтек (Польша) - 6:2, 4:6, 6:4

Битва характеров на корте

Матч, длившийся более двух часов, выдался крайне эмоциональным. Свитолина ошеломила соперницу уже на старте, выиграв первую партию с разгромным счетом 6:2. Несмотря на то, что Свёнтек смогла вернуться в игру и забрать второй сет (6:4), в решающей партии украинка продемонстрировала железную выдержку.

Ключевым стал девятый гейм третьего сета, где Элина при счете 4:4 реализовала брейк-поинт, после чего уверенно защитила свою подачу и закрыла игру.

Значение победы

Для Свитолиной эта победа стала особенной по нескольким причинам.

Украинка второй раз за шесть встреч обыграла польскую теннисистку, прервав серию из трех поражений от нее, и во второй раз сыграет в полуфинале соревнований в США (добиралась этой стадии в 2019 году).

Свитолина записала в свой актив 11-ю победу над соперницей из топ-2 рейтинга за 25 таких матчей. Последний раз ей это удавалось в 2023 году в 1/4 финала на Уимблдоне, где она была сильнее именно Свёнтек.

Теперь Элина проведет 14-й полуфинал на турнирах WTA 1000 и будет бороться за шестой финал. В целом это будет 51-й полуфинал для украинки в Туре: 24 раза она выходила в финал.

Битва за финал против Рыбакиной

В полуфинале Элину ждет не менее серьезное испытание - третья ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана. Рыбакина в своем четвертьфинале легко разобралась с американкой Джессикой Пегулой (6:1, 7:6).

Сейчас в личных встречах Свитолиной и Рыбакиной царит полный паритет - 3:3. Последняя встреча теннисисток состоялась в прошлом году в Мадриде, где сильнее была именно украинка.

Поединок за выход в финал состоится в ночь на субботу, 14 марта.

Ранее мы писали, как украинка установила теннисный рекорд, который не покорился Свитолиной.

