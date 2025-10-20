Світоліна опустилася, а Костюк і Ястремська піднялися у новому рейтингу WTA

Позиції українських тенісисток

Перша ракетка України Еліна Світоліна, яка завершила виступи у 2025 році, опустилася на одну позицію і посідає 14-те місце.

Прогрес продемонстрували Марта Костюк і Даяна Ястремська, які також більше не зіграють у поточному сезоні. Костюк піднялася на одну сходинку та розмістилася на 27-му місці. Ястремська зробила крок одразу на дві позиції, розташувавшись слідом за нею - на 28-му місці.

Найбільш суттєвий ривок серед українок здійснила Юлія Стародубцева, яка піднялася на 19 позицій і тепер посідає 112-те місце, наближаючись до першої сотні.

На жаль, не всі українки змогли покращити свої позиції. Олександра Олійникова втратила дві сходинки (139-те місце), а Ангеліна Калініна, яка не грає з червня, опустилася на одну позицію (159-те місце).

При цьому Дар'я Снігур додала 4 рядки, розмістившись на 170-му місці, а Анастасія Соболєва піднялася на 3 позиції (262-ге місце).

Українські тенісистки у рейтингу WTA

14 (13). Еліна Світоліна - 2606

27 (28). Марта Костюк - 1659

28 (30). Даяна Ястремська - 1604

112 (131). Юлія Стародубцева - 671

139 (137). Олександра Олійникова - 560

159 (158). Ангеліна Калініна - 462

170 (174). Дар'я Снігур - 435

262 (265). Анастасія Соболєва - 262

Зміни у топ-10 рейтингу WTA

На вершині світового рейтингу змін не відбулося: першою ракеткою світу залишається білоруска Аріна Сабалєнка. У топ-3 також входять полька Іга Швьонтек та американка Коко Гофф.

У другій половині топ-10 відбулися помітні перестановки. Зокрема, італійка Жасмін Паоліні та казахстанка Єлена Рибакіна, яка стала чемпіонкою турніру в Нінбо, піднялися одразу на дві сходинки й посідають шосте та сьоме місця відповідно.

Натомість росіянка Мірра Андрєєва втратила три позиції і тепер перебуває на дев'ятій сходинці.

Топ-10 оновленого рейтингу WTA: