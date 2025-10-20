Свитолина опустилась, а Костюк и Ястремская поднялись в новом рейтинге WTA

Позиции украинских теннисисток

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая завершила выступления в 2025 году, опустилась на одну позицию и занимает 14-е место.

Прогресс продемонстрировали Марта Костюк и Даяна Ястремская, которые также больше не сыграют в текущем сезоне. Костюк поднялась на одну строчку и разместилась на 27-м месте. Ястремская шагнула сразу на две позиции, расположившись вслед за ней - на 28-м месте.

Наиболее существенный рывок среди украинок совершила Юлия Стародубцева, которая поднялась на 19 позиций и теперь занимает 112-е место, приближаясь к первой сотне.

К сожалению, не все украинки смогли улучшить свои позиции. Александра Олейникова потеряла две ступеньки (139-е место), а Ангелина Калинина, которая не играет с июня, опустилась на одну позицию (159-е место).

При этом Дарья Снигур прибавила 4 строчки, разместившись на 170-м месте, а Анастасия Соболева поднялась на 3 позиции (262-е место).

Украинские теннисистки в рейтинге WTA

14 (13). Элина Свитолина - 2606

27 (28). Марта Костюк - 1659

28 (30). Даяна Ястремская - 1604

112 (131). Юлия Стародубцева - 671

139 (137). Александра Олейникова - 560

159 (158). Ангелина Калинина - 462

170 (174). Дарья Снегирь - 435

262 (265). Анастасия Соболева - 262

Изменения в топ-10 рейтинга WTA

На вершине мирового рейтинга изменений не произошло: первой ракеткой мира остается белоруска Арина Сабаленка. В топ-3 также входят полька Ига Швьонтек и американка Коко Гофф.

Во второй половине топ-10 произошли заметные перестановки. В частности, итальянка Жасмин Паолини и казахстанка Елена Рыбакина, которая стала чемпионкой турнира в Нинбо, поднялись сразу на две ступеньки и занимают шестое и седьмое места соответственно.

Зато россиянка Мирра Андреева потеряла три позиции и теперь находится на девятой строчке.

Топ-10 обновленного рейтинга WTA: