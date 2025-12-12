Світоліна гратиме за збірну Франції: причини раптового рішення тенісистки

Що відомо про турнір

У рамках показового змагання за збірну Франції зіграють:

Еліна Світоліна (WTA 14)

Леолія Жанжан (WTA 103)

Адріан Маннаріно (ATP 69)

Кантен Аліс (ATP 91)

Гаель Монфіс (АТР 112)

Їхніми суперниками у збірній світу стануть:

Елена Габріела Русе (Румунія, WTA 88)

Хамад Меджедовіч (Сербія, ATP 83)

Рафаель Колліньон (Бельгія, ATP 87)

Стен Вавринка (Швейцарія, ATP 157)

Чому Світоліна виступить за Францію

У складі французької збірної відбулася незапланована втрата – перша ракетка країни Лоїс Буассон (WTA 36) вирішила пропустити турнір, аби зосередитися на підготовці до нового сезону.

Шукати заміну було пізно, тому французи й звернулися до Світоліної, яка приїхала на турнір разом зі своїм чоловіком. Українка відгукнулася на цю пропозицію.

Тож про зміну громадянства не йдеться. Еліна лише зіграє в показових змаганнях. На офіційних турнірах перша вітчизняна ракетка продовжить представляти український прапор.

Коли гратиме Еліна

Українка проведе свій матч у суботу, 13 грудня. Її опоненткою стане румунська тенісистка Елена Габріела Русе, яка виступатиме за команду світу.