Свитолина будет играть за сборную Франции: причины внезапного решения теннисистки

14-я ракетка мира Элина Свитолина составит компанию своему мужу - Гаэлю Монфису в составе сборной Франции. Знаменательное событие произойдет в городе Бур-де-Пеаж, где с 12 по 14 декабря "трехцветные" будут играть со сборной мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Francebleu.
В рамках показательного соревнования за сборную Франции сыграют:
Их соперниками в сборной мира станут:
В составе французской сборной произошла незапланированная потеря - первая ракетка страны Лоис Буассон (WTA 36) решила пропустить турнир, чтобы сосредоточиться на подготовке к новому сезону.
Искать замену было поздно, поэтому французы и обратились к Свитолиной, которая приехала на турнир вместе со своим мужем. Украинка откликнулась на это предложение.
Поэтому о смене гражданства речь не идет. Элина лишь сыграет в показательных соревнованиях. На официальных турнирах первая отечественная ракетка продолжит представлять украинский флаг.
Украинка проведет свой матч в субботу, 13 декабря. Ее оппоненткой станет румынская теннисистка Елена Габриэла Русе, которая будет выступать за команду мира.
