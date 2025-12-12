RU

Свитолина будет играть за сборную Франции: причины внезапного решения теннисистки

Фото: Элина Свитолина (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

14-я ракетка мира Элина Свитолина составит компанию своему мужу - Гаэлю Монфису в составе сборной Франции. Знаменательное событие произойдет в городе Бур-де-Пеаж, где с 12 по 14 декабря "трехцветные" будут играть со сборной мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Francebleu.

Что известно о турнире

В рамках показательного соревнования за сборную Франции сыграют:

  • Элина Свитолина (WTA 14)
  • Леолия Жанжан (WTA 103)
  • Адриан Маннарино (ATP 69)
  • Кантен Алис (ATP 91)
  • Гаэль Монфис (АТР 112)

Их соперниками в сборной мира станут:

  • Элена Габриэла Русе (Румыния, WTA 88)
  • Хамад Меджедович (Сербия, ATP 83)
  • Рафаэль Коллиньон (Бельгия, ATP 87)
  • Стэн Вавринка (Швейцария, ATP 157)

Почему Свитолина выступит за Францию

В составе французской сборной произошла незапланированная потеря - первая ракетка страны Лоис Буассон (WTA 36) решила пропустить турнир, чтобы сосредоточиться на подготовке к новому сезону.

Искать замену было поздно, поэтому французы и обратились к Свитолиной, которая приехала на турнир вместе со своим мужем. Украинка откликнулась на это предложение.

Поэтому о смене гражданства речь не идет. Элина лишь сыграет в показательных соревнованиях. На официальных турнирах первая отечественная ракетка продолжит представлять украинский флаг.

Когда будет играть Элина

Украинка проведет свой матч в субботу, 13 декабря. Ее оппоненткой станет румынская теннисистка Елена Габриэла Русе, которая будет выступать за команду мира.

