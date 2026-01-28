Світоліна дізналась потенційних суперниць: визначилися всі півфіналістки Australian Open-2026

На Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу визначилася друга півфінальна пара жіночого одиночного розряду. До четвірки найсильніших турніру пробилася й перша ракетка України Еліна Світоліна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати турніру.
У чвертьфіналі Еліна впевнено розгромила третю ракетку світу Коко Гофф, не віддавши суперниці жодного сету.
У півфіналі Світоліна зіграє з лідеркою світового рейтингу Аріною Соболенко, яка виступає в нейтральному статусі. Білоруска без проблем подолала стадію чвертьфіналу, обігравши американку Іву Йовіч.
Раніше суперниці шість разів перетиналися на корті: рахунок особистих зустрічей – 5:1 на користь Соболенко. Востаннє тенісистки грали між собою у 2025 році в Мадриді, де перемогу здобула перша ракетка світу.
В інших чвертьфінальних матчах Єлена Рибакіна з Казахстану у двох сетах здолала другу ракетку світу Ігу Свьонтек. Польська тенісистка зупинилася за крок від повторення свого найкращого результату на Australian Open.
А в протистоянні двох представниць США Джессіка Пегула обіграла Аманду Анісімову. Пегула вдруге поспіль вийшла до півфіналу турніру Grand Slam і вперше досягла цієї стадії на Australian Open.
Результати чвертьфіналів Australian Open-2026 (жінки):
Обидва півфінальні матчі відбудуться в Мельбурні у четвер, 29 січня. Поєдинок Світоліної та Соболенко відкриє вечірню сесію на центральному корті та розпочнеться о 10:30 за київським часом.
Півфінальні пари Australian Open-2026:
Раніше ми повідомили, що всі українки вибули з парного розряду Australian Open-2026.
