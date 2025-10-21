Суспільне відповіло на звернення Полякової: чи змінять правила нацвідбору "Євробачення"

Що відповіли Поляковій

Як зазначили у Суспільному, звернення Полякової надійшло 16 жовтня, однак у документі не уточнювалося, які саме пункти правил співачка просить змінити.

У своєму відкритому листі, який вона опублікувала в соцмережах, артистка наголосила, що ці правила мають розвиватися разом з країною, адже українське суспільство й культура за останні роки суттєво змінилися.

На переконання Полякової, "важливо, щоб кожен артист, який живе, працює і творить в Україні, мав рівне право представляти нашу державу на міжнародній сцені".

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

У Суспільному ж нагадали, що саме вони є організаторами відбору та відповідно ухвалюють і публікують офіційні правила конкурсу, які не можуть бути змінені після старту нацвідбору. Цьогоріч процедура розпочалася 3 вересня 2025 року.

"Протягом 11 років у деяких людей могло змінитися усвідомлення початку російсько-української війни. Суспільне цінує внесок кожного та кожної в підтримку української армії та розвиток української культури. Водночас дата початку війни є незмінною - її неможливо "пересунути" з огляду на особисті історії чи заслуги”, - йдеться у заяві мовника.

У компанії також підкреслили, що підхід до відбору представників на "Євробачення" у кожній країні різниться. В окремих державах відбір узагалі не проводиться - учасника обирає сам мовник.

"Ми ретельно опрацьовували правила, щоб дати можливість всім громадянам України, а не лише вузькому колу, обирати представника нашої держави у Пісенному конкурсі Євробачення, попри складні умови”, - додають у Суспільному.

Про що саме йшлося у зверненні Полякової

Хоча в офіційному листі не було конкретизації, імовірно, співачка мала на увазі пункт правил, який забороняє участь артистам, що виступали в Росії, на окупованих територіях або в Білорусі після 24 лютого 2022 року.

Заява Полякової Суспільному (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Згодом у прямому ефірі в Instagram співачка підтвердила, що саме це обмеження стало причиною її звернення.

Вона заявила, що такі вимоги нібито втратили актуальність і, на її думку, суперечать принципам рівності.

Востаннє Оля Полякова виходила на сцену в Росії 23 травня 2015 року, коли була ведучою премії "RU.TV". Тоді вона з’явилася у своєму фірмовому образі - в кокошнику з тризубом.