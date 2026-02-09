Супербоул-2026: як пройшов головний матч року в США

Супербоул LX

"Сіетл Сіхокс" – "Нью-Інгленд Петріотс" – 29:13

Сумний рекорд "Нью-Інгленда"

Поєдинок приймала нейтральна арена – "Лівайс Стейдуум" у Санта-Кларі (Каліфорнія), на якій влітку відбудуться матчі ЧС-2026 з футболу.

"Сіетл" захопив ініціативу ще на старті гри. У першій чверті кікер Джейсон Майєрс відкрив рахунок влучним філдголом. У другій 15-хвилинці він ще двічі приніс команді очки, і на велику перерву "Сіхокс" пішли з комфортною перевагою – 9:0.

Після відпочинку картина не змінилася. "Петріотс" не могли знайти свою гру в атаці, тоді як Майєрс знову був точним – 12:0 після трьох чвертей.

Примітно, що "Нью-Інгленд" став першою командою в історії Супербоулу, яка не набрала жодного очка у перших трьох чвертях фіналу.

Вибухова кінцівка фіналу

Найрезультативнішою і найцікавішою стала заключна чверть.

Спершу Ей Джей Барнер заніс тачдаун і довів перевагу "Сіетла" до 19:0. "Петріотс" швидко відповіли результативною атакою від Мака Голлінса, скоротивши відставання.

Втім інтрига тривала недовго. Ученна Нвосу оформив ще один тачдаун, а Майєрс додав реалізацію та філдгол, фактично знявши всі питання щодо переможця.

Наприкінці гри Рамондре Стівенсон приніс "Нью-Інгленду" ще один тачдаун, але двоочкова спроба була невдалою.

Фінальна сирена зафіксувала перемогу "Сіетл Сіхокс" – 29:13.

Другий титул "Сіетла" та втрачений шанс "Петріотс"

Для клубу з Сіетла це другий Супербоул у історії та перший чемпіонський тріумф із сезону-2014. Крім того, ця перемога стала своєрідним реваншем за сезон-2015, коли "Петріотс" не дозволили "Сіетлу" захистити титул.

Поразка не дозволила "Нью-Інгленд" вийти в одноосібні лідери в історичному рейтингу чемпіонів НФЛ. У разі успіху "патріоти" завоювали б сьомий титул в історії – більше, ніж будь-який інший клуб.

Втративши шанс, вони продовжують ділити історичну першість з "Піттсбург Стілерс" – по шість трофеїв.

Цікаво, що для "Петріотс" це вже шоста поразка в матчах за Супербоул – найгірший показник в історії ліги. Для порівняння, "Денвер Бронкос" програвав у фіналі п'ять разів.