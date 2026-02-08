Лоб у лоб на повній швидкості: в Австралії набирає популярності небезпечний спорт зіткнень (відео)
В Австралії стрімко набирає обертів новий і доволі суперечливий вид спорту, який уже встиг викликати хвилю дискусій серед лікарів та спортивної спільноти.
РБК-Україна розповідає, у чому суть змагань і чому медики б'ють на сполох.
Сила без бійок
Йдеться про Run Nation Championship, формат якого максимально простий і водночас брутальний. Двоє спортсменів, вага яких часто перевищує 120 кг, розганяються назустріч один одному та зіштовхуються плечем у плечe.
Правило одне – хто втримався на ногах, той і переміг. Той, хто впав або втратив рівновагу, вибуває.
Організатори наголошують, що це "без бійок" і без класичних ударів, однак по факту все вирішує сила і маса тіла.
Лікарі попереджають про небезпеку
Попри видовищність, медики вже висловлюють серйозні побоювання.
За їхніми оцінками, ризик струсів мозку, травм шиї та хребта можна порівняти з наслідками автомобільних аварій. Через величезну швидкість і масу учасників навантаження під час зіткнень є екстремальним.
Фахівці застерігають: регулярна участь у таких поєдинках може призвести до довготривалих проблем зі здоров'ям.
Організатори мріють про світове визнання
Попри критику, популярність Run Nation Championship зростає. Турніри збирають дедалі більше глядачів, а організатори вже планують виїзні шоу в США та інші країни.
Вони називають проєкт "новим глобальним спортом" і сподіваються перетворити його на міжнародну лігу.
Втім, чи стане силове шоу повноцінною спортивною дисципліною – питання відкрите, адже дискусії щодо безпеки тільки набирають обертів.
