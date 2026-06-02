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Ольга Сумська розкрила правду про власний бізнес: "Більше збитків"

22:20 02.06.2026 Вт
3 хв
Акторка пояснила, чому продовжує справу без прибутку
aimg Іванна Пашкевич
Ольга Сумська розкрила правду про власний бізнес: "Більше збитків" Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)
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Українська акторка Ольга Сумська розповіла про свій бренд одягу та зізналася, що нині він не приносить прибутку.

Детальніше про це вона поділилася в інтерв’ю РБК-Україна Life.

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У 2020-му році акторка заснувала бренд одягу "RIDNA".

За її словами, поки що розвиток справи довелося поставити на паузу через війну, однак вона не відмовляється від ідеї знову створювати речі.

"Можливо, колись буде можливість, пройдуть ці страшні часи, і знову я зроблю свої сукні", - сказала артистка.

Сумська пояснила, що її свого часу надихнула творчість Катерини Білокур.

Саме українські квіти з картин художниці стали для акторки важливим джерелом ідей.

"Мене надихнули свого часу картини Катерина Василівна Білокур і саме її українські квіти, які я побачила ще в дитинстві. І я зрозуміла, що мені треба відтворити цю красу на тканині. Я сама розкладала на тканині ці квіти. Я авторка саме цього втілення художнього і популяризації, власне кажучи, цього живопису. Тому нехай бренд живе", - поділилася знаменитість.

Ольга Сумська розкрила правду про власний бізнес: &quot;Більше збитків&quot;Ольга Сумська у сукні свого бренду (фото: instagram.com/olgasumska)

За словами Сумської, вона планує продовжувати створювати не лише сукні, а й інші речі.

"Я буду створювати свої сукні і не тільки. В мене і сорочки, і спеціальні стрічки для сумочок", - зазначила вона.

Водночас зірка чесно зізналася, що з фінансової точки зору її бренд поки не є прибутковим.

"Більше збитків, ніж прибутків. Але ти працюєш заради натхнення, коли ти бачиш цих прекрасних жінок, коли замовниці отримують твою сукню і вони кажуть: "Пані Олю, коли я беру цю сукню в руки, я відчуваю, що я в Україні". Я зараз розповідаю і у мене мороз по шкірі, що я в Україні", - поділилася Сумська.

Особливо важливим для акторки є те, що її речі купують українки за кордоном. За словами артистки, для них такий одяг стає емоційним зв’язком із домом.

Ольга Сумська розкрила правду про власний бізнес: &quot;Більше збитків&quot;Ольга Сумська у сукні свого бренду (фото: instagram.com/olgasumska)

"Я надсилаю сукню до Канади або до Америки для наших українок. Ви розумієте, що це часточка нашої рідної України для них?" - пояснила вона.

Ольга переконана, що українські дизайнери зараз мають особливе значення, адже через одяг і творчість можуть популяризувати країну у світі.

"Я думаю, що українські дизайнери сьогодні на часі, як ніколи. Тим більше в такий буремний час сьогодні. Наші українські майстрині, вони будуть підкорювати світ і надалі. Я в цьому впевнена", - підсумувала акторка.

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