Судаков випадає з гри: як це вплине на матч України проти Ісландії

Ключовий півзахисник вибув

Причиною відсутності Судакова є пошкодження, через яке українець покинув розташування збірної і повернеться до португальського клубу для подальшого проходження курсу реабілітації.

Його участь у надважливому протистоянні, де буде вирішуватися доля путівки в плейоф кваліфікації Мундіалю-2026, стала неможливою.

Турнірні перспективи та місце проведення

Поєдинок між збірними України та Ісландії, який номінально є для українців домашнім, відбудеться у четвер, 16 листопада, у Варшаві. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Для того, щоб здобути право продовжити боротьбу за місце на ЧС-2026 через плейоф, команді Сергія Реброва необхідно виключно перемагати ісландців.

Будь-який інший результат залишить "синьо-жовтих" за бортом фінальної частини світової першості.

Попередні результати "синьо-жовтих"

Складне турнірне становище збірної України значно погіршилося після того, як національна команда напередодні зазнала розгромної поразки 0:4 від французів.

Нагадаємо, що збірна України стартувала у відборі на ЧС-2026 невдало, адже спершу поразка від фаворита групи - Франції, а потім нічия з Азербайджаном.

Проте жовтень став успішним для команди Сергія Реброва - "синьо-жовті" здобули дві перемоги поспіль, обігравши спершу Ісландію, а потім мінімально здолавши Азербайджан. Ці результати повернули Україну в боротьбу за лідерство.