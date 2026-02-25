В Італії різко пройшлися по рішенню повернути прапор РФ на Паралімпіаду-2026

РФ і Білорусь продовжують ігнорувати Олімпійське перемир'я. Допуск агресорів до змагань під власними прапорами викликає питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра спорту Італії Андреа Абоді в соцмережі X і міністра закордонних справ України Андрія Сибігу в соцмережі X .

Зрада олімпійських принципів

Італійський міністр нагадав, що чотири роки тому вторгнення РФ почалося якраз у період між зимовою Олімпіадою та Паралімпіадою в Пекіні. Цим кроком Москва порушила формальний акт про перемир'я, обов'язковий для всіх націй.

За словами Абоді, ситуація повторюється і зараз: поки триває Олімпіада-2026, армія загарбників продовжує руйнувати Україну, попри те, що 165 держав ООН підтримали резолюцію про перемир'я на час Ігор.

Критика рішення Паралімпійського комітету

Чиновник висловив обурення через рішення Паралімпійського міжнародного комітету дозволити спортсменам із РФ і Білорусі виступати з прапорами, гімнами та у формі своїх країн. Його ухвалили за кілька годин до переобрання президента організації.

"Це викликає питання про те, як таке могло статися, і провокує обурення та тривогу... Бажанням усіх є захистити спортсменів, дозволивши їм брати участь в Іграх, але водночас необхідно забезпечити повагу до України", - наголосив Абоді.

Ультиматум агресору

Міністр наголосив, що автономія спортивних організацій не може бути виправданням для ігнорування воєнних злочинів.

"Хочуть прапор? Нехай змусять замовкнути зброю. Це питання цивілізації - зокрема спортивної", - підсумував глава профільного міністерства Італії.

Реакція Сибіги

Глава українського МЗС подякував італійському урядовцю за голос правди і здорового глузду.

Він нагадав, що обмеження проти Росії та Білорусі були введені у відповідь на агресію проти України.

"Відтоді нічого не змінилося. Агресія, звірства і терор тривають. Які підстави для пом'якшення обмежень? Їх немає", - додав міністр.

Сибіга закликав усі країни утриматися від участі в церемонії відкриття Паралімпійських ігор, "якщо аморальне рішення про допуск російської та білоруської символіки не буде скасовано".