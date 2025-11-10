Стрімкий прогрес Олійникової та зміна у топ-10: рейтинг WTA після Підсумкового турніру

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлені світові рейтинги за підсумками змагань, що відбулися з 3 по 9 листопада. Головною подією тижня став Підсумковий турнір-2025.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
Перемога в WTA Finals 2025 дозволила Єлені Рибакіній піднятися з 6-го на 5-те місце у рейтингу. Тенісистка з Казахстану потіснила американку Джессіку Пегулу. Це – єдина зміна у топ-10.
Лідером світового рейтингу залишається "нейтральна" білоруска Аріна Соболенко, на другому та третьому місцях – Іга Свьонтек (Польща) і Коко Гофф (США) відповідно.
Топ-10 світового рейтингу
А от у вітчизняному сегменті рейтингу відбулася знакова подія. Олександра Олійникова завдяки перемозі на турнірі WTA 125 в аргентинському Тукумані випередила Юлію Стародубцеву та стала четвертою ракеткою України.
Більш того, піднявшись на 23 сходинки вона наблизилася до світового топ-100. Зараз Олександра 109-та у світі – це її особистий рекорд.
Інші українки з топу залишилися без змін. Еліна Світоліна зберегла 14-ту позицію, Марта Костюк – 26-ту, Даяна Ястремська – 27-му.
Топ-10 українок в рейтингу WTA
