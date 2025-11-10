Стремительный прогресс Олейниковой и смена в топ-10: рейтинг WTA после Итогового турнира

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённые мировые рейтинги по итогам соревнований, состоявшихся с 3 по 9 ноября. Главным событием недели стал Итоговый турнир-2025.
Победа в WTA Finals 2025 позволила Елене Рыбакиной подняться с 6-го на 5-е место в рейтинге. Теннисистка из Казахстана потеснила американку Джессику Пегулу. Это - единственное изменение в топ-10.
Лидером мирового рейтинга остается "нейтральная" белоруска Арина Соболенко, на втором и третьем местах - Ига Свентек (Польша) и Коко Гофф (США) соответственно.
Топ-10 мирового рейтинга
А вот в отечественном сегменте рейтинга произошло знаковое событие. Александра Олейникова благодаря победе на турнире WTA 125 в аргентинском Тукумане опередила Юлию Стародубцеву и стала четвертой ракеткой Украины.
Более того, поднявшись на 23 ступеньки она приблизилась к мировому топ-100. Сейчас Александра 109-я в мире - это ее личный рекорд.
Другие украинки из топа остались без изменений. Элина Свитолина сохранила 14-ю позицию, Марта Костюк - 26-ю, Даяна Ястремская - 27-ю.
Топ-10 украинок в рейтинге WTA
