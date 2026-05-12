Стрибок у топ-10: Амосов шокував рейтинг UFC після ефектної перемоги

12:32 12.05.2026 Вт
Українець змусив експертів переглянути список найкращих. На якій позиції тепер боєць з Ірпеня?
aimg Катерина Урсатій
Ярослав Амосов (фото: instagram.com/ufc)
Найпрестижніший бійцівський промоушн світу UFC офіційно оновив рейтинг найкращих бійців напівсередньої ваги. Український нападник Ярослав Амосов стрімко покращив своє становище після останнього успіху в октагоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Джона Моргана.

Ярослав Амосов: шлях до вершини напівсередньої ваги

Український боєць Ярослав Амосов продемонстрував значний прогрес у новому табелі про ранги. Після впевненої перемоги над Хоелем Альваресом, 32-річний уродженець Ірпеня зміг здійснити ривок у списку.

Ключові зміни в рейтингу:

  • Попередній показник: Амосов посідав 15-ту сходинку.
  • Нова позиція: Українець піднявся одразу на 5 пунктів і тепер замикає десятку найсильніших.
  • Чемпіон дивізіону: Очолює напівсередню вагу Іслам Махачев.

Оновлений рейтинг UFC: топ-10 напівсередньої ваги

Ситуація в дивізіоні наразі виглядає наступним чином:

  1. Ієн Мачадо Гаррі
  2. Карлос Пратес
  3. Майкл Моралес
  4. Джек Делла Маддалена
  5. Белал Мухаммад
  6. Шон Бреді
  7. Леон Едвардс
  8. Камару Усман
  9. Хоакін Баклі
  10. Ярослав Амосов

Амбіції та плани українського чемпіона

Варто зазначити, що одразу після завершення свого останнього поєдинку українець звернувся до організаторів UFC.

Амосов чітко дав зрозуміти, що не збирається зупинятися на досягнутому.

Боєць публічно заявив про бажання отримати опозицію вищого рівня у своєму наступному виступі, аби якнайшвидше наблизитися до титульного бою.

Міндічу і Чернишову оголосили підозру у справі про "Династію"
