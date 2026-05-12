Прыжок в топ-10: Амосов шокировал рейтинг UFC после эффектной победы

Самый престижный бойцовский промоушн мира UFC официально обновил рейтинг лучших бойцов полусреднего веса. Украинский нападающий Ярослав Амосов стремительно улучшил свое положение после последнего успеха в октагоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Джона Моргана.

Ярослав Амосов: путь к вершине полусреднего веса

Украинский боец Ярослав Амосов продемонстрировал значительный прогресс в новом табеле о рангах. После уверенной победы над Хоэлем Альваресом, 32-летний уроженец Ирпеня смог совершить рывок в списке.

Ключевые изменения в рейтинге:

Предыдущий показатель: Амосов занимал 15-ю строчку.

Новая позиция: Украинец поднялся сразу на 5 пунктов и теперь замыкает десятку сильнейших.

Чемпион дивизиона: Возглавляет полусредний вес Ислам Махачев.

Обновленный рейтинг UFC: топ-10 полусреднего веса

Ситуация в дивизионе на данный момент выглядит следующим образом:

Иен Мачадо Гарри Карлос Пратес Майкл Моралес Джек Делла Маддалена Белал Мухаммад Шон Брэди Леон Эдвардс Камару Усман Хоакин Бакли Ярослав Амосов

Амбиции и планы украинского чемпиона

Стоит отметить, что сразу после завершения своего последнего поединка украинец обратился к организаторам UFC.

Амосов четко дал понять, что не собирается останавливаться на достигнутом.

Боец публично заявил о желании получить оппозицию более высокого уровня в своем следующем выступлении, чтобы как можно быстрее приблизиться к титульному бою.

