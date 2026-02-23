UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Ястремська знову програла: третя поразка поспіль на турнірах WTA

Даяна Ястремська (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Українська тенісистка Даяна Ястремська завершила виступи на престижному турнірі серії WTA 500 у мексиканській Меріді. У стартовому поєдинку наша спортсменка не змогла здолати опір представниці Канади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Читайте: Еліна Світоліна довела третю ракетку світу до істерики на корті

Невдалий старт українки у Мексиці

Даяна Ястремська розпочала свій шлях на турнірі зі стадії 1/16 фіналу.

Її суперницею стала Марина Стакушич, яка потрапила до основної сітки завдяки вайлдкарду.

Попри те, що канадійка посідає лише 142-ге місце у світовому рейтингу, вона зуміла нав'язати українці власну гру з перших хвилин зустрічі.

Перебіг матчу та ключові моменти

Перший сет проходив у рівній боротьбі до рахунку 2:2, після чого Ястремська припустилася серії помилок, дозволивши опонентці виграти три гейми поспіль.

Хоча Даяні вдалося скоротити дистанцію та навіть відіграти два сетпойнти, партія залишилася за Стакушич - 4:6.

У другому сеті ініціатива також була на боці канадської тенісистки.

Ястремська змогла записати на свій рахунок лише три гейми, що призвело до підсумкової поразки у двох партіях.

Затяжна серія поразок Ястремської

Для третьої ракетки України цей програш став уже третім поспіль у поточному сезоні. 

Невдала смуга Даяни розпочалася в Досі, де вона поступилася співвітчизниці, першій ракетці України - Еліні Світоліній.

Згодом Ястремська зазнала поразки на турнірі в Дубаї від індонезійки Дженіс Тжен, а тепер до цього списку додався і виліт у Мексиці.

Також дізнайтеся, чому збірна України зіграє домашній матч на кортах суперниць у Кубку Біллі Джин Кінг.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТенісДаяна Ястремська