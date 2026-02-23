Ястремская снова проиграла: третье поражение подряд на турнирах WTA

Неудачный старт украинки в Мексике

Даяна Ястремская начала свой путь на турнире со стадии 1/16 финала.

Ее соперницей стала Марина Стакушич, которая попала в основную сетку благодаря вайлдкарду.

Несмотря на то, что канадка занимает лишь 142-е место в мировом рейтинге, она сумела навязать украинке свою игру с первых минут встречи.

Ход матча и ключевые моменты

Первый сет проходил в равной борьбе до счета 2:2, после чего Ястремская допустила серию ошибок, позволив оппонентке выиграть три гейма подряд.

Хотя Даяне удалось сократить дистанцию и даже отыграть два сетпойнта, партия осталась за Стакушич - 4:6.

Во втором сете инициатива также была на стороне канадской теннисистки.

Ястремская смогла записать на свой счет лишь три гейма, что привело к итоговому поражению в двух партиях.

Затяжная серия поражений Ястремской

Для третьей ракетки Украины этот проигрыш стал уже третьим подряд в текущем сезоне.

Неудачная полоса Даяны началась в Дохе, где она уступила соотечественнице, первой ракетке Украины - Элине Свитолиной.

Впоследствии Ястремская потерпела поражение на турнире в Дубае от индонезийки Дженис Тжен, а теперь к этому списку добавился и вылет в Мексике.