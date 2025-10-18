Ястремська заявилась на турнір у Токіо та одразу потрапила на "нейтралку"

Старт із "нейтралкою"

У першому колі українка зіграє проти "нейтральної" росіянки Діани Шнайдер (№19 WTA) Матч 1/16 фіналу запланований на понеділок, 20 жовтня. Старт зустрічі очікується о 4:00 за київським часом.

Ястремська двічі в кар'єрі грала проти Шнайдер. Минулого року поступилась на трав'яному турнірі WTA 500 у Бад-Гомбурзі (2:6; 2:6). Але цього року взяла реванш на ґрунтовому покритті "Ролан Гаррос" (7:5, 7:5).

Компанію Ястремській в основній сітці турніру могла скласти четверта у вітчизняному рейтингу Юлія Стародубцева (№131 WTA). Проте вона вже в першому колі кваліфікації поступилася Єві Лис (№44 WTA) з Німеччини – 3:6, 2:6.

Турнір у Токіо: що відомо

Повна офіційна назва – Toray Pan Pacific Open Tennis. Проводиться з 1984 року.

У 2025 році змагання категорії WTA 500 пройде на хардових кортах з 20 до 26 жовтня. Загальний призовий фонд – 1 064 510 доларів США.

Чинною чемпіонкою є китаянка Чжен Ціньвень.