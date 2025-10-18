Ястремская заявилась на турнир в Токио и сразу попала на "нейтралку"

Старт с "нейтралкой"

В первом круге украинка сыграет против "нейтральной" россиянки Дианы Шнайдер (№19 WTA) Матч 1/16 финала запланирован на понедельник, 20 октября. Старт встречи ожидается в 4:00 по киевскому времени.

Ястремская дважды в карьере играла против Шнайдер. В прошлом году уступила на травяном турнире WTA 500 в Бад-Гомбурге (2:6; 2:6). Но в этом году взяла реванш на грунтовом покрытии "Ролан Гаррос" (7:5, 7:5).

Компанию Ястремской в основной сетке турнира могла составить четвертая в отечественном рейтинге Юлия Стародубцева (№131 WTA). Однако она уже в первом круге квалификации уступила Еве Лис (№44 WTA) из Германии - 3:6, 2:6.

Турнир в Токио: что известно

Полное официальное название - Toray Pan Pacific Open Tennis. Проводится с 1984 года.

В 2025 году соревнование категории WTA 500 пройдет на хардовых кортах с 20 по 26 октября. Общий призовой фонд - 1 064 510 долларов США.

Действующей чемпионкой является китаянка Чжэн Циньвэнь.