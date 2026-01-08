Ястремська вилетіла з WTA Брісбен: українка віддала перемогу шостій ракетці світу

Українська тенісистка Даяна Ястремська завершила виступ на турнірі WTA у Брісбені. У матчі 1/8 фіналу вона поступилася американці Джессіці Пегулі після трьох сетів - 7:5, 2:6, 3:6.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.

Камбек у першій партії та втрачена перевага

Матч проти четвертої сіяної на турнірі Джессіки Пегули тривав понад дві години. Початок зустрічі склався для українки непросто, адже американка першою реалізувала брейк і була близькою до перемоги у сеті за рахунку 5:3.

Проте Ястремська продемонструвала характер, вигравши чотири гейми поспіль, що дозволило їй залишити першу партію за собою - 7:5.

Втім, розвинути успіх Даяні не вдалося. У другому сеті за рівного рахунку 2:2 українська спортсменка почала частіше припускатися помилок, чим скористалася досвідчена опонентка. Пегула перехопила ініціативу і впевнено забрала партію - 6:2.

Вирішальний сет та статистика зустрічі

Фінальний відрізок гри розпочався оптимістично для вболівальників Ястремської: вона одразу повела з рахунком 2:0.

Однак американка швидко відновила рівновагу та домінувала на корті до кінця зустрічі. Підсумковий рахунок третього сету - 6:3 на користь Пегули.

Турнірні перспективи

Це була друга очна зустріч тенісисток, і тепер рахунок у їхньому протистоянні зрівнявся - 1:1. До цього поєдинку Ястремська встигла вибити з турніру австралійку Талію Гібсон та канадку Лейлу Фернандес.

Після вильоту Даяни єдиною представницею України в одиночному розряді Брисбена залишається Марта Костюк. За путівку до 1/4 фіналу вона змагатиметься з Амандою Анісімовою.