Главная » Развлечения » Спорт

Ястремская потерпела сокрушительное поражение от россиянки в Абу-Даби

Среда 04 февраля 2026 12:30
Ястремская потерпела сокрушительное поражение от россиянки в Абу-Даби Даяна Ястремская (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинская теннисистка Даяна Ястремская не смогла преодолеть барьер второго круга на турнире WTA 500 в ОАЭ. В поединке против одиннадцатой ракетки мира украинка уступила по итогам двух партий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

Неудачное продолжение после успешного старта

Старт первой партии оказался неудачным для украинки: она отпустила соперницу вперед со счетом 0:4.

Несмотря на это, Даяна продемонстрировала характер, сумев сократить отставание до минимума (3:4), в том числе благодаря реализованному брейк-пойнту.

Однако развить успех не удалось - Александрова выиграла следующие геймы и закрыла сет со счетом 6:3.

Второй сет прошел при полной доминации соперницы. Ястремская не смогла взять ни одной собственной подачи или навязать борьбу на чужой, проиграв партию "всухую". Матч продолжался 1 час 10 минут.

Статистика и личные встречи

Это была уже седьмая очная дуэль теннисисток. После этой победы Александрова вышла вперед в противостоянии со счетом 4:3.

Напомним, что на старте соревнований в Абу-Даби Ястремская выбила из сетки бразильянку Беатрис Аддад Маю.

Ранее, в парном разряде, Даяна в тандеме с Теодорой Костович также потерпела поражение от дуэта с участием Александровой.

Что дальше

Несмотря на вылет из одиночного разряда в ОАЭ, украинская спортсменка продолжает сезон на Ближнем Востоке.

Следующей остановкой для Ястремской станет престижный турнир категории WTA 1000, который состоится в Дохе.

Ранее стал известен обновленный рейтинг WTA, где Элина Свитолина впервые за четыре года вернулась в десятку сильнейших теннисисток мира.

Также читайте, как удар украинки Марты Костюк признали лучшим в январе по версии WTA.

