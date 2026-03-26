"Стосунки - це робота". Андрій Ісаєнко вразив зізнанням про кризи та ревнощі в шлюбі

Що сказав Ісаєнко про кризи в шлюбі

За роки спільного життя, за словами актора, складні періоди у стосунках були, однак їх вдавалося проговорювати.

"Звісно ж були якісь такі речі, але це все виявлялось, про це все говорилось. Досі разом", - поділився він.

Точний секрет успіху Андрій розкрити не зміг. Гадає, дружина вміє зачарувати.

"В Олесі зелені очі. Може, вона відьма", - жартома сказав він.

Ісаєнко з дружиною (фото: instagram.com/isaenko_andrii)

Втім, все ж актор наголосив, що гармонія в стосунках - це не випадковість, а щоденна праця обох партнерів.

"Якщо можна вирішити проблеми, то чого не вирішити? Стосунки - це теж робота. Це ж відповідальна робота. Ти маєш її робити. Тому намагаємось робити і я, і вона. І донька у нас прекрасна, 8,5 років", - поділився він.

Також актор поділився, що не завжди легко поєднувати особисте життя з професійним, коли дружина є режисеркою і вони працюють разом над проєктами.

"Вона любить про це поговорити, а я не люблю. Не люблю про роботу говорити вдома. Для мене це важко", - сказав він.

Щодо ревнощів в стосунках, то такого в родині Ісаєнка немає. Дружина розуміє специфіку його професії.

"Вона не рівнує до поцілунків в кадрі. Більше дитина ривнує: "Фу, тато, що ти робиш?" Кажу, це робота. Ти ж в цей момент, коли цілуєшся в кадрі, не отримуєш задоволення від цього", - поділився він.

Андрій Ісаєнко з родиною (фото: instagram.com/isaenko_andrii)

Історія кохання Ісаєнка та Моргунець

За словами актора, з коханою вони познайомилися під час роботи. Перше побачення у них було 14 лютого, а вже 19 числа вони вперше поцілувалися.

Тоді Олеся не була самотньою, але це не зупинило актора. Йому здалося, що вона в тих взаєминах нещаслива.

Через кілька тижнів вони вже жили разом, а за три місяці Андрій зробив пропозицію руки та серця.

"19 травня ми подали заяву і 19 серпня ми одружились, а 19 жовтня в нас народилась дитина", - розповів Ісаєнко.

Пара вже 15 років разом і щасливо виховує доньку Марію, яка також робить кроки в акторській професії.