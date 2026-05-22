Степан Гіга посмертно отримав особливу нагороду: як відреагувала родина

Як Степана Гігу вшанували посмертно

Церемонія вручення премії відбулася 12 травня у Львівському національному академічному театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької.

Під час заходу нагороджували військових, зокрема посмертно премію присудили Героям України Назарію Гринцевичу (Грєнка) та Дмитру Коцюбайлу (Да Вінчі).

Вшанували в цей день і народного артиста України. Його нагороду передали дружині Світлані Дуді, після чого рідні опублікували щемливу заяву. Вони зазначили, що для сім'ї це особлива та символічна відзнака.

"Це не лише нагорода. Це визнання життєвого шляху, таланту, любові до рідної землі та людей", - зазначили вони.

Близькі також підкреслили, що голос народного артиста об'єднував мільйони українців.

"Його пісні дарували радість, надію та віру. Він умів об’єднувати людей музикою, яка стала частиною нашої історії", - написали вони.

Наостанок рідні зазначили, що пам'ять про Гігу продовжує жити у його піснях, серцях шанувальників і любові, яку він дарував світу.

"Степан Гіга назавжди залишиться нашим Обличчям Незалежності", - йдеться в дописі.



Що відомо про смерть Гіги та вшанування його пам'яті

Артист помер 12 грудня 2025 року. Його діти - Степан-молодший і Квітослава - назвали причиною трагедії цукровий діабет та інфекцію, з якою не зміг впоратися організм.

Останні місяці життя батька діти були поруч з ним у лікарні. Про госпіталізацію Гіги стало відомо у листопаді. Тоді він йому зробили складну операцію, після чого він був у важкому, але стабільному стані.

Після смерті співака українці створили петицію про присвоєння йому звання Героя України. У березні 2026 року вона набрала необхідні 25 тисяч голосів.

Президент Зеленський тоді відреагував на це, нагадавши, що такі звання є найвищою державною нагородою, а "електронна петиція не є прямою підставою для присвоєння звання". Він звернувся до прем'єр-міністерки Свириденко з проханням "опрацювати питання та внести відповідні пропозиції".

Гігу продовжують вшановувати й через творчість. Наприкінці березня у київському Палаці спорту пройшов великий концерт пам'яті, де Пивоварова, FIЇNKA та інші артисти переспівали його найвідоміші пісні.

Також син співака разом із alyona alyona записав нову версію хіта "Смереки осені не знають", щоб продовжити музичну спадщину батька.