Стендап-комік, який служив в ЗСУ, втік за кордон: його колега зробила гучну заяву

Що заявила Вєста Гунченко

У своєму дописі стендаперка почала з роздумів про сам жанр комедії.

На її думку, стендап є не просто публічним мистецтвом, а одним із найбільш політичних жанрів, у якому позицію автора неможливо приховати.

За словами Гунченко, у стендапі комік прямо говорить із залом про власні погляди, тому аудиторія швидко розуміє, хто перед нею і які цінності ця людина просуває.

Після цього комікеса перейшла безпосередньо до Сергія Афонського. Вона заявила, що той зараз веде онлайн-курси Standup School із Берліна.

"Зате вже в травні ви за бажання можете недорого (всього за 15 тисяч грн) сходити на курс від Standup School - невеличкого бізнеса Сергія Афонського. Який він тепер веде онлайн. З Берліну", - написала Вєста.

Вєста Гунченко рознесла Сергія Афонського через незаконний виїзд за кордон (скріншот facebook.com/andrei41987)

Вона стверджує, що комік опинився там після того, як нібито не повернувся із закордонної відпустки до місця служби.

"Ідея міркувань - піти в СЗЧ з закордонної відпустки після менше ніж року служби в ЗСУ", - заявила стендаперка.

У чому саме вона звинувачує Афонського

Гунченко різко розкритикувала не лише саму ситуацію, а й подальшу діяльність Афонського за кордоном.

За її словами, він продовжує позиціонувати себе як український стендап-комік і працювати з українською аудиторією.

"Обидва, при цьому, називають себе українськими коміками, експлуатують там українську аудиторію, і в цілому почуваються комфортно", - написала вона.

Окремо комікеса висловила обурення тим, що, за її словами, Афонський не відчуває відповідальності перед державою, але не відмовляється від заробітку на співгромадянах.

"Сергій абсолютно впевнений, що він батьківщині нічого не винен, втім не проти заробити на співгромадянах, викладаючи їм комедію онлайн і продаючи курси, саме як український стендапер", - заявила Вєста.

На думку стендаперки, проблема полягає не лише в поведінці конкретної людини, а й у тому, що така модель може почати сприйматися як допустима в професійній спільноті.

"Проблема полягає в нормалізації такої поведінки. Проблема полягає в тому, що купуючи курси стендапу Сергія Афонського, співпрацюючи з Сергієм Афонським, просто толеруючи факт існування Сергія Афонського в стендап-спільноті, ми нормалізуємо щурячу антигромадянську поведінку", - написала вона.

Сергій Афонський (фото: instagram.com/afonskey)

Вєста Гунченко також заявила, що Сергій нібито образився на неї за публічність цієї історії.

"Сергій, до речі, на мене за мою поведінку ображається. Каже, що криса тут я, і проміняла "приязні стосунки на хайп", а він сам здійснив складний громадянський вибір, обрав себе, і не збирався кричати про це в соцмережах", - написала вона.

Також комікеса звернула увагу на рекламний допис курсів, у якому, за її словами, прибрали згадку про Афонського як про директора школи.

"В рекламному пості нових курсів пропало згадування "турботливого батька" і "директора школи" Сергія Афонського. Приємно спостерігати, що навіть всередині школи Сергія Афонського до декого почало доходити, що згадування в ній самого Афонського може бути невигідним для бізнесу", - зазначила Гунченко.

Водночас вона додала, що не радить нести гроші на ці курси, доки не буде підтвердження, що Афонський більше не є їхнім кінцевим бенефіціаром.

Що відповів Сергій Афонський

Після публічного допису Вєсти Сергій теж відреагував на закиди.

У своєму повідомленні він заявив, що сприймає власну громадянську позицію як особистий вибір і відповідальність, яку, за його словами, він приймав і тоді, коли йшов до війська, і під час служби, і тепер.

За словами Афонського, він "чесний перш за все перед собою", а його рішення є частиною особистого шляху, який для нього важливіший за зовнішні обставини.

Переписка Вєсти Гунченко з Афонським (скріншот facebook.com/andrei41987)

Водночас стендапер зазначив, що не збирався публічно оголошувати про це в соцмережах, як це, за його словами, робили інші, оскільки тема є болючою для багатьох.

Також колишній військовослужбовець дорікнув Гунченко тим, що, на його думку, вона "розганяє чергову зраду" і таким чином не допомагає людям, а радше "тішить своє его".

Наприкінці повідомлення він додав, що хотів хоча б частково пояснити власні відчуття, побажав їй миру та заявив, що, на його переконання, "початок кінця війни не на фронті, і ніколи там не був", а починається "в серці".

Переписка Вєсти Гунченко з Афонським (скріншот facebook.com/andrei41987)