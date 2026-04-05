Дмитро Волканов сказав, що думає про ТЦК та перевірки: "Ніби ми злочинці"

20:56 05.04.2026 Нд
2 хв
Співака та його команду зупинили під час гастролей, чоловіків хотіли мобілізувати
aimg Поліна Кузенко
Дмитро Волканов (фото: instagram.com/dimavolkanov)

Співак Дмитро Волканов розповів, як його зупинили співробітники ТЦК. Виявилося, що ця ситуація залишила у нього не найкращі спогади.

Як повідомляє РБК-Україна, про це співак сказав у новому випуску проєкту "Наодинці з Гламуром".

Що Волканов розповів про ТЦК

"У нас були шалені перевірки, ніби ми якісь злоичинці, майже в кожній області. І співробітники ТЦК іноді з артистами спілкуються таким чином, що мені просто здається, що я порушую закон", - зізнався співак.

"При тому, що я кажу: "Панове, вибачте, але мені 24 роки". Наша команда вся абсолютно підготовлена, мають всі документи, все абсолютно легально. Ніхто не буде зайвий раз ризикувати, знаєте, їхати порушником закону", - наголосив він.

За словами Волканова, він не любить конфлікти, але певні ситуації його засмучують. Під час зупинок ТЦК артист намагається пояснювати, що їздить з благодійними концертами.

У Хмельницькому, зазначив Дмитро, з його команди нікого не мобілізували.

"Вони хотіли, намагалися, але вони не змогли, тому що у всіх хлопців все добре з документами", - розповів Волканов.

Коли Волканова зупинили ТЦК

Нагадаємо, про зупинку та перевірку ТЦК співак говорив у березні цього року. Тоді він з командою їхав давати концерт у Хмельницькому.

За словами Волканова, співробітники ТЦК "окружили" автобус. Втім, згодом музиканта і його колег відпустили.

“Я з таким задоволенням до вас їхав. Бачу, ви тоже скучили, правда? І ми скучили. Но більше за всіх скучив за нами Хмельницький ТЦК. Боже, як окружили наш автобус, і так, і сяк", - казав Дмитро зі сцени.

