Статистика не допомогла: Світоліна програла суперниці, яку раніше завжди перемагала

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна зупинилася за крок до вирішального матчу на турнірі WTA 500 у Німеччині. У напруженому трисетовому протистоянні українка поступилася представниці Чехії Кароліні Муховій.

Шлях до півфіналу та історія зустрічей

Для Еліни Світоліної виступ у Штутгарті став уже п'ятим виходом до 1/2 фіналу в поточному сезоні 2026 року.

На своєму шляху українська спортсменка встигла вибити іншу чешку, Лінду Носкову, проте наступна суперниця виявилася складнішою.

Кароліна Мухова, яка напередодні сенсаційно перемогла американку Коко Гофф, мала невтішну статистику особистих зустрічей зі Світоліною.

До цього моменту Еліна вигравала у чешки тричі поспіль, зокрема в останньому поєдинку в Маямі минулого року. Втім, цього разу Муховій вдалося перервати серію поразок.

Хід поєдинку: від камбеку до вирішальної помилки

Старт зустрічі виявився невдалим для першої ракетки України. Мухова миттєво захопила ініціативу, реалізувавши два брейкпойнти та забезпечивши собі комфортну перевагу - 3:0.

Світоліна намагалася повернутися в гру, але чеська тенісистка втримала лідерство і закрила першу партію з рахунком 6:4.

У другому сеті ситуація дзеркально змінилася. Еліна розпочала агресивніше і повела в рахунку - 3:0.

Варто зазначити, що один із геймів став справжнім випробуванням на витривалість: українка дотиснула опонентку лише з сьомого брейкпойнта. Ця перевага дозволила Світоліній впевнено виграти сет - 6:2.

Кульмінація матчу

Доля путівки у фінал вирішувалася у третій партії. Суперниці йшли на рівних до рахунку 4:4, демонструючи стабільну гру на власних подачах.

Переломним моментом став дев'ятий гейм, де Мухова зуміла перехопити ініціативу. Чешка виграла ключові розіграші та довела матч до перемоги, залишивши українку за бортом фіналу швабського турніру.