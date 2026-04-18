Статистика не помогла: Свитолина проиграла сопернице, которую раньше всегда побеждала

17:50 18.04.2026 Сб
2 мин
Судьба путевки в финал решилась в одном гейме: украинка была в шаге от невероятного камбэка
aimg Екатерина Урсатий
Элина Свитолна (фото: Getty Images)

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина остановилась в шаге от решающего матча на турнире WTA 500 в Германии. В напряженном трехсетовом противостоянии украинка уступила представительнице Чехии Каролине Муховой.

РБК-Украина

Путь к полуфиналу и история встреч

Для Элины Свитолиной выступление в Штутгарте стало уже пятым выходом в 1/2 финала в текущем сезоне 2026 года.

На своем пути украинская спортсменка успела выбить другую чешку, Линду Носкову, однако следующая соперница оказалась сложнее.

Каролина Мухова, которая накануне сенсационно победила американку Коко Гофф, имела неутешительную статистику личных встреч со Свитолиной.

До этого момента Элина выигрывала у чешки трижды подряд, в том числе в последнем поединке в Майами в прошлом году. Впрочем, на этот раз Муховой удалось прервать серию поражений.

Ход поединка: от камбека до решающей ошибки

Старт встречи оказался неудачным для первой ракетки Украины. Мухова мгновенно захватила инициативу, реализовав два брейкпойнта и обеспечив себе комфортное преимущество - 3:0.

Свитолина пыталась вернуться в игру, но чешская теннисистка удержала лидерство и закрыла первую партию со счетом 6:4.

Во втором сете ситуация зеркально изменилась. Элина начала агрессивнее и повела в счете - 3:0.

Стоит отметить, что один из геймов стал настоящим испытанием на выносливость: украинка дожала оппонентку лишь с седьмого брейкпойнта. Это преимущество позволило Свитолиной уверенно выиграть сет - 6:2.

Кульминация матча

Судьба путевки в финал решалась в третьей партии. Соперницы шли на равных до счета 4:4, демонстрируя стабильную игру на собственных подачах.

Переломным моментом стал девятый гейм, где Мухова сумела перехватить инициативу. Чешка выиграла ключевые розыгрыши и довела матч до победы, оставив украинку за бортом финала швабского турнира.

Дроны атаковали с семи направлений, есть прилеты: как ПВО отразила ночной удар РФ
Дроны атаковали с семи направлений, есть прилеты: как ПВО отразила ночной удар РФ
"Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы
Юлия Акимова, Вероника Марченко "Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы