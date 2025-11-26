Стартувала естафета Олімпіади-2026: чому церемонію перенесли вперше в історії

Вогонь Олімпіади-2026 запалили у музеї: вперше в історії

26 листопада в Олімпії відбулася церемонія запалення олімпійського вогню до зимових Ігор-2026.

Через несприятливий прогноз погоди організатори відмовилися від традиційного формату біля храму Гери, тож полум’я символічно запалили у залі Археологічного музею, звідки почалася масштабна естафета полум’я до Мілана та Кортіна-д’Ампеццо.

Замість класичної процедури з параболічним дзеркалом гостям продемонстрували відеозапис репетиції, під час якої вогонь був отриманий напередодні просто неба й переданий до музею.

Хто розпочав естафету та як проходитиме маршрут

Першим факелоносцем став грецький весляр Петрос Гайдаціс. До передачі смолоскипа приєдналася легенда лижних перегонів, багаторазова олімпійська чемпіонка Стефанія Бельмондо.

Вони разом пронесли полум’я від музею до гаю в Олімпії, після чого факел перейшов до італійського саночника Арміна Цоегглера.

Грецький етап естафети триватиме тиждень і завершиться 4 грудня на Панафінейському стадіоні в Афінах.

Далі полум’я вирушить до Італії, де протягом 63 днів подолає близько 12 тисяч кілометрів через 60 міст і 300 містечок. Загалом смолоскип нестимуть 10 001 учасник - від спортсменів до відомих діячів культури.

Фінальна точка маршруту - Мілан, де 6 лютого 2026 року вогонь урочисто ввійде на арену під час відкриття зимових Олімпійських ігор.

Символічне значення церемонії

Президентка Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі, яка вперше очолює церемонію у новому статусі, підкреслила об’єднавчу силу спорту.

Вона зазначила, що Ігри мають особливе символічне значення у "розділеному світі" й покликані підтримувати ідеї миру, поваги та дружби.

"Запалюючи олімпійський вогонь, ми несемо це світло з нашого давнього минулого в наше спільне майбутнє", - додала Ковентрі.

Як відбувалася традиційна частина ритуалу

Попри зміни, частину класичного сценарію збережено. Перед храмом Гери акторка Мері Міна, що виконувала роль верховної жриці, звернулася до Аполлона з проханням подарувати світло.

Під час репетиції напередодні вона за допомогою параболічного дзеркала запалила полум’я, яке потім перенесли до музею й віддали першому факелоносцю.

Коли пройдуть Олімпійські та Паралімпійські Ігри

Зимові Олімпійські ігри-2026 відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо.

Паралімпійські Ігри триватимуть з 6 по 15 березня 2026 року.

Ексклюзивним транслятором змагань стане Суспільне Спорт і телеканали Суспільного, які покажуть головні моменти Ігор у прямому ефірі.