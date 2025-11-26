Стартувала естафета Олімпіади-2026: чому церемонію перенесли вперше в історії

У Стародавній Олімпії відбулося офіційне запалення вогню зимових Олімпійських ігор-2026.
26 листопада в Олімпії відбулася церемонія запалення олімпійського вогню до зимових Ігор-2026.
Через несприятливий прогноз погоди організатори відмовилися від традиційного формату біля храму Гери, тож полум’я символічно запалили у залі Археологічного музею, звідки почалася масштабна естафета полум’я до Мілана та Кортіна-д’Ампеццо.
Замість класичної процедури з параболічним дзеркалом гостям продемонстрували відеозапис репетиції, під час якої вогонь був отриманий напередодні просто неба й переданий до музею.
Першим факелоносцем став грецький весляр Петрос Гайдаціс. До передачі смолоскипа приєдналася легенда лижних перегонів, багаторазова олімпійська чемпіонка Стефанія Бельмондо.
Вони разом пронесли полум’я від музею до гаю в Олімпії, після чого факел перейшов до італійського саночника Арміна Цоегглера.
Грецький етап естафети триватиме тиждень і завершиться 4 грудня на Панафінейському стадіоні в Афінах.
Далі полум’я вирушить до Італії, де протягом 63 днів подолає близько 12 тисяч кілометрів через 60 міст і 300 містечок. Загалом смолоскип нестимуть 10 001 учасник - від спортсменів до відомих діячів культури.
Фінальна точка маршруту - Мілан, де 6 лютого 2026 року вогонь урочисто ввійде на арену під час відкриття зимових Олімпійських ігор.
Президентка Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі, яка вперше очолює церемонію у новому статусі, підкреслила об’єднавчу силу спорту.
Вона зазначила, що Ігри мають особливе символічне значення у "розділеному світі" й покликані підтримувати ідеї миру, поваги та дружби.
"Запалюючи олімпійський вогонь, ми несемо це світло з нашого давнього минулого в наше спільне майбутнє", - додала Ковентрі.
Попри зміни, частину класичного сценарію збережено. Перед храмом Гери акторка Мері Міна, що виконувала роль верховної жриці, звернулася до Аполлона з проханням подарувати світло.
Під час репетиції напередодні вона за допомогою параболічного дзеркала запалила полум’я, яке потім перенесли до музею й віддали першому факелоносцю.
Зимові Олімпійські ігри-2026 відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо.
Паралімпійські Ігри триватимуть з 6 по 15 березня 2026 року.
Ексклюзивним транслятором змагань стане Суспільне Спорт і телеканали Суспільного, які покажуть головні моменти Ігор у прямому ефірі.
