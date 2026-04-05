Стародубцева й Пегула розіграли титул у Чарльстоні: як завершився головний матч у кар'єрі українки (відео)

WTA 500. Чарльстон, фінал

Джессіка Пегула (США) – Юлія Стародубцева (Україна) – 6:2, 6:2

Битва статусів

Перед стартом турніру Стародубцева посідала у світовій класифікації 89-те місце, а Пегула – 5-те. Українка розпочинала змагання з кваліфікації, тоді як її суперниця – у статусі чинної чемпіонки та лідеру посіву.

Шанси, що саме вони розіграють титул у фіналі були просто мізерними, але це сталося. Звичайно, явною фавориткою протистояння була Пегула. Проте Юлія довела, що саме зараз перебуває в такому стані, що може переграти будь-яку опонентку. Тому надії на чергове диво зберігалися.

Хід матчу

На жаль, зберігалися вони лише чотири стартові гейми, поки рахунок у першій партії був рівним – 2:2. Обидві суперниці взяли свої подачі, хоча Юліїї давалося це значно важче.

А в п'ятому геймі Пегула зробила брейк і це стало переломом. Стародубцева в першій партії більше не змогла виграти жодного очка, поступившись з рахунком 2:6.

Другий сет пройшов за повної домінації американки. Більш того, здавалося, що Юлія не уникне "бублика". Але вона змогла взяти гейми престижу. Спочатку - на подачі суперниці: поступаючись 0:5, українка відіграла цілих п'ять матчболів. Потім взяла бал на власних м'ячах. На жаль, це лише трохи відстрочило її загальну поразку - 2:6. Поєдинок тривав 1 годину та 23 хвилини.

Що означає для Юлії вихід у фінал

На змаганнях у США Стародубцева вперше у кар'єрі дісталася далі чвертьфіналу в рамках Туру, а на шляху до фіналу за п'ять зіграних матчів вона програла лише один сет.

У Чарльстоні Юлія здобула другу найрейтинговішу перемогу у кар'єрі - здолала в півфіналі іншу американку Медісон Кіз, що є 18-ю ракеткою світу. Найбільшою ж для українки залишається перемога над "нейтральною" Анною Калінскою (14-ю ракеткою світу) у вересні 2024 року на турнірі в Китаї.

Наступного тижня Стародубцева оновить особистий рекорд у світовому рейтингу, піднявшись на 53-е місце. Раніше її найкращим досягненням була 63-я позиція у серпні минулого року.