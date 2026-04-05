Стародубцева и Пегула разыграли титул в Чарльстоне: как завершился главный матч в карьере украинки (видео)

WTA 500. Чарльстон, финал

Джессика Пегула (США) - Юлия Стародубцева (Украина) - 6:2, 6:2

Битва статусов

Перед стартом турнира Стародубцева занимала в мировой классификации 89-е место, а Пегула - 5-е. Украинка начинала соревнования с квалификации, тогда как ее соперница - в статусе действующей чемпионки и лидера посева.

Шансы, что именно они разыграют титул в финале были просто мизерными, но это произошло. Конечно, явной фавориткой противостояния была Пегула. Однако Юлия доказала, что именно сейчас находится в таком состоянии, что может переиграть любую оппонентку. Поэтому надежды на очередное чудо сохранялись.

Ход матча

К сожалению, сохранялись они лишь четыре стартовых гейма, пока счет в первой партии был равным - 2:2. Обе соперницы взяли свои подачи, хотя Юлиии давалось это значительно труднее.

А в пятом гейме Пегула сделала брейк и это стало переломом. Стародубцева в первой партии больше не смогла выиграть ни одного очка, уступив со счетом 2:6.

Второй сет прошел при полной доминации американки. Более того, казалось, что Юлия не избежит "баранки". Но она смогла взять геймы престижа. Сначала - на подаче соперницы: уступая 0:5, украинка отыграла целых пять матчболов. Затем взяла балл на собственных мячах. К сожалению, это лишь немного отсрочило ее общее поражение - 2:6. Поединок длился 1 час и 23 минуты.

Что означает для Юлии выход в финал

На соревнованиях в США Стародубцева впервые в карьере добралась дальше четвертьфинала в рамках Тура, а на пути к финалу за пять сыгранных матчей она проиграла лишь один сет.

В Чарльстоне Юлия одержала вторую самую рейтинговую победу в карьере - одолела в полуфинале другую американку Мэдисон Киз, которая является 18-й ракеткой мира. Крупнейшей же для украинки остается победа над "нейтральной" Анной Калинской (14-й ракеткой мира) в сентябре 2024 года на турнире в Китае.

На следующей неделе Стародубцева обновит личный рекорд в мировом рейтинге, поднявшись на 53-е место. Ранее ее лучшим достижением была 63-я позиция в августе прошлого года.