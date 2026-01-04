Стародубцева вперше за два місяці вийшла в основу турніру WTA

Українська тенісистка Юлія Стародубцева успішно подолала кваліфікацію на стартовому турнірі сезону-2026. Вона здобула дві перемоги у відборі WTA 250 в Окленді та гарантувала собі місце в основній сітці ASB Classic.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.

Перша українська перемога WTA у 2026 році

Стародубцева розпочала рік у Новій Зеландії, де для потрапляння до основи потрібно було пройти два раунди кваліфікації.

На старті відбору українка переграла француженку Джессіку Понше, ставши першою серед українок, хто виграв матч турніру WTA у 2026 році.

Розгром у фіналі кваліфікації

У вирішальному матчі кваліфікації четверта сіяна Стародубцева зустрілася з австрійкою Ліллі Таггер. Це було перше очне протистояння тенісисток і воно завершилося переконливою перемогою українки - 6:1, 6:1.

Поєдинок тривав 78 хвилин. У першому сеті Стародубцева реалізувала два брейки, у другому - ще три. На власній подачі українка діяла бездоганно, відігравши всі чотири брейкпойнти суперниці.

Що дає цей результат

Вихід до основної сітки став для Стародубцевої першим виступом на турнірах WTA за понад два місяці.

Востаннє вона грала на цьому рівні наприкінці жовтня, коли безпосередньо потрапила до основи WTA 250 у китайському Цзюцзяні та завершила виступ у першому колі.

Другий сезон поспіль українка зіграє в основі турніру в Окленді. Минулого року вона також відкривала тут сезон, але тоді програла стартовий матч на відмові румунці Жаклін Крістіан.

Рахунок 6:1, 6:1 став для Стародубцевої найпереконливішою перемогою з липня, коли з таким самим результатом вона обіграла польку Магдалену Френх у другому раунді WTA 1000 у Монреалі.

Можливе українське дербі

У першому раунді основної сітки ASB Classic Стародубцева зіграє проти британки Кеті Бултер - володарки трьох титулів WTA, яка розпочинає сезон поза топ-100 світового рейтингу. Це буде перша очна зустріч тенісисток.

Загалом в Окленді виступлять дві представниці України. Свій сезон у основі також розпочне перша ракетка країни Еліна Світоліна, яка заявлена і в парному розряді разом з американкою Вінус Вільямс.

У стартовому матчі одиночного турніру Світоліна зіграє проти француженки Варвари Грачової.

У разі перемог у першому колі Світоліна та Стародубцева можуть зустрітися між собою вже в 1/8 фіналу.