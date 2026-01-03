ua en ru
Сб, 03 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Юлія Стародубцева першою з українок виграла матч WTA у 2026 році: як це сталося

Субота 03 січня 2026 09:04
UA EN RU
Юлія Стародубцева першою з українок виграла матч WTA у 2026 році: як це сталося Юлія Стародубцева (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Українська тенісистка Юлія Стародубцева вдало розпочала сезон-2026, здобувши перемогу у першому раунді кваліфікації турніру WTA 250 в Окленді. Цей успіх став для неї першим на рівні WTA у новому році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.

Впевнений початок сезону в Новій Зеландії

Новий ігровий рік Стародубцева відкрила на хардовому турнірі серії WTA 250 в Окленді, де стартувала з кваліфікаційної сітки.

Першою суперницею українки стала француженка Джессіка Понше, яка посідає 170-ту позицію у світовому рейтингу. До цього тенісистки між собою не зустрічалися.

Матч тривав 1 годину 31 хвилину та завершився перемогою представниці України у двох сетах. У стартовій партії Стародубцева зуміла реалізувати сетпойнт з третьої спроби та виграла 6:3.

У другому сеті українка поступалася 0:2, однак зуміла переломити хід гри, взявши п'ять геймів поспіль, і знову закрила сет з рахунком 6:3.

Статистика та значення перемоги

У поєдинку Стародубцева не виконала жодного ейса та не допустила подвійних помилок, реалізувавши 5 із 11 брейк-пойнтів.

Ця перемога дозволила їй перервати невдалу серію на турнірах WTA, яка тягнулася з кінця минулого сезону.

Наприкінці 2025 року українка дійшла до чвертьфіналу турніру ITF у Плейфорді, після чого зазнала трьох поразок поспіль на рівні WTA, зокрема не змогла пройти старт кваліфікації в Токіо.

Перший український успіх року на рівні WTA

Перемога Стародубцевої стала першою для українських тенісисток у матчах WTA у 2026 році. Раніше у кваліфікації турніру в Брісбені стартувала Ангеліна Калініна, однак вона поступилася угорці Анні Бондар.

Що далі

У фіналі кваліфікації турніру в Окленді Юлія Стародубцева зіграє з переможницею пари Лаура Пігоссі (Бразилія) – Ліллі Таггер (Австрія). Основна сітка змагань триватиме з 5 по 11 січня, а першим номером посіву стане лідерка українського тенісу Еліна Світоліна.

Раніше ми повідомляли, хто з тенісистів заробив найбільше у 2025 році.

Також читайте, жіночі та чоловічі тенісні рейтинги за підсумками сезону-2025.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Теніс
Новини
У столиці Венесуели чули вибухи, частина Каракаса без світла
У столиці Венесуели чули вибухи, частина Каракаса без світла
Аналітика
Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем