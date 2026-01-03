Юлія Стародубцева першою з українок виграла матч WTA у 2026 році: як це сталося

Українська тенісистка Юлія Стародубцева вдало розпочала сезон-2026, здобувши перемогу у першому раунді кваліфікації турніру WTA 250 в Окленді. Цей успіх став для неї першим на рівні WTA у новому році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.

Впевнений початок сезону в Новій Зеландії

Новий ігровий рік Стародубцева відкрила на хардовому турнірі серії WTA 250 в Окленді, де стартувала з кваліфікаційної сітки.

Першою суперницею українки стала француженка Джессіка Понше, яка посідає 170-ту позицію у світовому рейтингу. До цього тенісистки між собою не зустрічалися.

Матч тривав 1 годину 31 хвилину та завершився перемогою представниці України у двох сетах. У стартовій партії Стародубцева зуміла реалізувати сетпойнт з третьої спроби та виграла 6:3.

У другому сеті українка поступалася 0:2, однак зуміла переломити хід гри, взявши п'ять геймів поспіль, і знову закрила сет з рахунком 6:3.

Статистика та значення перемоги

У поєдинку Стародубцева не виконала жодного ейса та не допустила подвійних помилок, реалізувавши 5 із 11 брейк-пойнтів.

Ця перемога дозволила їй перервати невдалу серію на турнірах WTA, яка тягнулася з кінця минулого сезону.

Наприкінці 2025 року українка дійшла до чвертьфіналу турніру ITF у Плейфорді, після чого зазнала трьох поразок поспіль на рівні WTA, зокрема не змогла пройти старт кваліфікації в Токіо.

Перший український успіх року на рівні WTA

Перемога Стародубцевої стала першою для українських тенісисток у матчах WTA у 2026 році. Раніше у кваліфікації турніру в Брісбені стартувала Ангеліна Калініна, однак вона поступилася угорці Анні Бондар.

Що далі

У фіналі кваліфікації турніру в Окленді Юлія Стародубцева зіграє з переможницею пари Лаура Пігоссі (Бразилія) – Ліллі Таггер (Австрія). Основна сітка змагань триватиме з 5 по 11 січня, а першим номером посіву стане лідерка українського тенісу Еліна Світоліна.