Стародубцева та Ястремська знищили опоненток: такого тріумфу в один день не чекали

15:46 13.05.2026 Ср
2 хв
Українки не залишили шансів опоненткам у Парижі та Пармі. Хто стане наступною перешкодою?
aimg Катерина Урсатій
Юлія Стародубцева (фото: Getty Images)

Українські тенісистки Юлія Стародубцева та Даяна Ястремська синхронно пробилися до чвертьфіналів на турнірах серії WTA 125. На кортах Франції та Італії наші спортсменки здобули впевнені перемоги у двох сетах.

Тріумф Стародубцевої у Парижі

Юлія Стародубцева, яка наразі посідає 57-му сходинку світового рейтингу, продемонструвала справжній майстер-клас на ґрунтових кортах Парижа.

У другому колі турніру Trophee Clarins українка буквально "переїхала" представницю Китаю Чжан Шуай.

Поєдинок тривав трохи більше години і завершився з розгромним рахунком 6:2, 6:1.

Українка домінувала на корті протягом усієї гри, реалізувавши 6 брейк-пойнтів та зробивши три ейси.

Цікаво, що це вже друга перемога Юлії над цією суперницею в поточному сезоні.

Стабільна гра на першій подачі та відсутність подвійних помилок дозволили Стародубцевій впевнено крокувати до наступної стадії призового фонду у 115 тисяч доларів.

У чвертьфіналі на Юлію чекає серйозне випробування. Її суперницею стане переможниця американського протистояння між Еммою Наварро та Кеті Волинець.

Нагадаємо, що на старті змагань у Франції Стародубцева обіграла австралійку Тайлу Престон.

Впевнений крок Ястремської в Італії

Не менш переконливо виступила і Даяна Ястремська на турнірі Parma Ladies Open.

У другому колі змагань в Італії вона зустрілася з бельгійкою Ганне Вандевінкель.

Даяна, яка є першою ракеткою турніру, підтвердила свій статус фаворитки, закривши матч за 1 годину 22 хвилини із рахунком 6:3, 6:2.

Попри відсутність подач навиліт, Ястремська продемонструвала агресивний теніс на прийомі, зробивши 6 брейків.

Бельгійка намагалася чинити опір, але досвід українки взяв гору у вирішальних моментах обох партій.

Тепер у чвертьфіналі Даяна зійдеться у дуелі з аргентинкою Соланою Сьєррою.

Це вже друга поспіль перемога Даяни над представницями аргентинської школи тенісу в Пармі. Раніше, на старті турніру, Ястремська перемогла Вікторію Босіо.

Бекграунд українського тенісного тижня

Травневий ґрунтовий сезон традиційно є успішним для українських тенісисток.

Успіхи Стародубцевої та Ястремської дозволяють їм зміцнити свої позиції в рейтингу WTA напередодні головного старту сезону на піску - Ролан Гаррос.

  • Юлія Стародубцева продовжує підійматися у топ-60, демонструючи найбільш стабільний теніс у кар'єрі.
  • Даяна Ястремська намагається повернути собі місце у топ-30, використовуючи турніри серії WTA 125 для набору ігрової практики та впевненості.

Раніше стало відомо, що Україна виставить на Ролан Гаррос рекордний склад тенісисток.

