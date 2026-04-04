Шок у США: українка Стародубцева зробила неймовірний прорив, на який ніхто не ставив

09:31 04.04.2026 Сб
3 хв
Вона потрапила сюди випадково, а тепер диктує свої правила
aimg Катерина Урсатій
Юлія Стародубцева (фото: Getty Images)

Українська тенісистка Юлія Стародубцева продовжує тріумфальну ходу на престижних змаганнях серії WTA 500 в американському Чарльстоні. Перемігши господарку кортів, українка встановила особисте досягнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Тріумф над Кесслер та реванш за минулі поразки

У чвертьфінальному протистоянні Credit One Charleston Open 24-річна українка, яка посідає 89-те місце у світовому рейтингу, зустрілася з американкою Маккартні Кесслер (WTA 53).

До цього моменту статистика очних зустрічей була на користь представниці США, проте Стародубцевій вдалося зрівняти рахунок у серії.

Матч тривав 1 годину 38 хвилин. У першому сеті Юлія продемонструвала характер, зумівши вийти вперед після серії обмінів брейками і закрити партію на свою користь - 6:4.

Другий сет розпочався для українки з рахунку 0:2, проте вона виграла чотири гейми поспіль, перехопивши ініціативу. Попри втрачений перший матчбол,

Стародубцева впевнено довела справу до перемоги - 6:4, 6:4.

За гру Юлія припустилася лише однієї подвійної помилки та реалізувала 4 з 10 брейк-пойнтів.

Емоції після перемоги та шлях на турнірі

Після завершення поєдинку українка не стримувала емоцій, адже її участь в основній сітці взагалі була під питанням.

"Чесно кажучи, у мене немає слів. Я взагалі спочатку мала грати кваліфікацію, але мені пощастило і я потрапила в основну сітку. І зараз я просто рада бути тут і використовувати кожен шанс, який у мене був цього тижня", - прокоментувала свій успіх Стародубцева.

Вона також додала, що добре знала рівень суперниці ще з часів виступів за американські коледжі.

"Я знала, що вона хороша тенісистка. Я знала, що сьогодні мені потрібно додати та грати агресивно, і мені здається, що сьогодні у мене це непогано вдалось", - зазначила тенісистка.

Особистий рекорд у рейтингу та наступна суперниця

Ця перемога стала для Стародубцевої історичною. Раніше вона чотири рази зупинялася на стадії 1/4 фіналу, але в Чарльстоні вперше змогла подолати цей бар'єр на рівні WTA-туру.

Завдяки виходу до півфіналу Юлія оновить власний рекорд у рейтингу WTA.

У понеділок вона підніметься мінімум на 62-гу позицію, що є стрибком на 27 сходинок порівняно з початком тижня.

У наступному раунді на українку чекає зустріч із досвідченою американкою Медісон Кіз (WTA 18).

Матч заплановано на 4 квітня, початок - не раніше 21:30 за київським часом.

"Дякую за запитання, але я спробую трохи насолодитися цією перемогою. Так, це, безумовно, захоплююче, адже Медісон Кіз - чудова суперниця, і, як я вже казала, мені пощастило бути тут, хоча це не просто удача, я працювала над цим. Але так, я з нетерпінням чекаю на матч з Медісон", - підсумувала тенісистка.

