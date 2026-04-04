Шок в США: украинка Стародубцева сделала невероятный прорыв, на который никто не ставил

09:31 04.04.2026 Сб
3 мин
Она попала сюда случайно, а теперь диктует свои правила
aimg Екатерина Урсатий
Шок в США: украинка Стародубцева сделала невероятный прорыв, на который никто не ставил Юлия Стародубцева (фото: Getty Images)

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева продолжает триумфальное шествие на престижных соревнованиях серии WTA 500 в американском Чарльстоне. Победив хозяйку кортов, украинка установила личное достижение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Триумф над Кесслер и реванш за прошлые поражения

В четвертьфинальном противостоянии Credit One Charleston Open 24-летняя украинка, занимающая 89-е место в мировом рейтинге, встретилась с американкой Маккартни Кесслер (WTA 53).

До этого момента статистика очных встреч была в пользу представительницы США, однако Стародубцевой удалось сравнять счёт в серии.

Матч продолжался 1 час 38 минут. В первом сете Юлия продемонстрировала характер, сумев выйти вперед после серии обменов брейками и закрыть партию в свою пользу - 6:4.

Второй сет начался для украинки со счета 0:2, однако она выиграла четыре гейма подряд, перехватив инициативу. Несмотря на потерянный первый матчбол,

Стародубцева уверенно довела дело до победы - 6:4, 6:4.

За игру Юлия допустила лишь одну двойную ошибку и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов.

Эмоции после победы и путь на турнире

После завершения поединка украинка не сдерживала эмоций, ведь ее участие в основной сетке вообще было под вопросом.

"Честно говоря, у меня нет слов. Я вообще изначально должна была играть квалификацию, но мне повезло и я попала в основную сетку. И сейчас я просто рада быть здесь и использовать каждый шанс, который у меня был на этой неделе", - прокомментировала свой успех Стародубцева.

Она также добавила, что хорошо знала уровень соперницы ещё со времён выступлений за американские колледжи.

"Я знала, что она хорошая теннисистка. Я знала, что сегодня мне нужно добавить и играть агрессивно, и мне кажется, что сегодня у меня это неплохо получилось", - отметила теннисистка.

Личный рекорд в рейтинге и следующая соперница

Эта победа стала для Стародубцевой исторической. Ранее она четыре раза останавливалась на стадии 1/4 финала, но в Чарльстоне впервые смогла преодолеть этот барьер на уровне WTA-тура.

Благодаря выходу в полуфинал Юлия обновит собственный рекорд в рейтинге WTA.

В понедельник она поднимется минимум на 62-ю позицию, что является скачком на 27 ступенек по сравнению с началом недели.

В следующем раунде украинку ждет встреча с опытной американкой Мэдисон Киз (WTA 18).

Матч запланирован на 4 апреля, начало - не раньше 21:30 по киевскому времени.

"Спасибо за вопросы, но я попробую немного насладиться этой победой. Да, это, безусловно, захватывающе, ведь Мэдисон Киз - великолепная соперница, и, как я уже говорила, мне повезло быть здесь, хотя это не просто удача, я работала над этим. Но да, я с нетерпением жду матча с Мэдисон", - подытожила теннисистка.

Россияне атаковали Киев дронами: в офисном здании вспыхнул пожар
