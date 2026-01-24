Станцював "Лебедине озеро" - втратив бронь: зірка Нацопери поплатився за скандальний виступ

З чого усе почалося

Днями балерина Вікторія Зварич на відео глядачів в Instagram упізнала обох артистів на сцені у складі United European Ballet - європейського проєкту, що гастролює з "Лебединим озером". Постановка приписується російському хореографу Леву Іванову

За словами Зварич, Мацак і Кривоконь перебували у відпустці за власний кошт та поїхали за кордон без попередження театру. Після того як відео почало ширитися мережею, балерина звернулася до Міністерства культури із заявою.

Також Зварич розповіла, що Мацак у приватному спілкуванні з колегами нібито заперечувала свою участь у виставі та стверджувала, що відео "зі штучним інтелектом".

Кривоконь і Мацак (фото: facebook.com/matsaknatalia)

Позиція Нацопери та Мінкульту

У Національній опері підтвердили для УП.Культура, що дізналися про виступ своїх артистів із соцмереж і розпочали службове розслідування. У театрі наголосили, що жодних повідомлень про участь у постановках російських авторів від працівників не надходило.

Пізніше у коментарі для LB.ua в Нацопері заявили, що Кривоконь вже втратив бронь.

"Артистам балету Національної опери України Наталі Мацак та Сергію Кривоконю на підставі їхніх заяв відповідно до чинного законодавства України була надана відпустка. Про їхні плани, зокрема, щодо участі у виконанні творів російської класики, театру заздалегідь не було відомо і жодної інформації з цього приводу від них або з інших джерел ми не отримували. Надалі із соціальних мереж стало відомо про їхню участь у балеті "Лебедине озеро", що, безумовно, викликало обурення, оскільки порушує норми корпоративної етики та рішення колективу щодо неучасті у виставах російських авторів", - йшлося у відповіді.

"Враховуючи викладене, бронювання Сергія Кривоконя було анульовано. За результатами службового розслідування після завершення терміну їхніх відпусток будуть прийняті відповідні рішення на основі чинного законодавства України", - також повідомили в опері.

Міністерство культури, своєю чергою, підтвердило, що факт участі у "Лебединому озері" встановлено. І наголосило, що йдеться про поширення російського культурного продукту, що суперечить позиції Нацопери та вимогам закону України.

Що відомо про гастрольну постановку

Балет "Лебедине озеро" гастролює Європою під брендом United European Ballet у співпраці з компанією Colossart Production. На офіційному сайті зазначалось, що до трупи входять близько 40 танцівників із різних країн, у тому числі України. Нині ж згадки про нашу країну там немає, але фото артистів з жовто-блакитним прапором залишилися.

Скриншот з сайту Colossart Production

Проте у відкритому доступі немає повного списку виконавців, що ускладнило ідентифікацію та з’ясування деталей участі українських артистів.