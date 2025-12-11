Стало відомо, як зараз живе Олег Винник

Де зараз живе Олег Винник

Наразі Олег Винник живе в Берліні разом із дружиною Таїсією та сином Юліаном, який зберігає непублічність.

Свого часу Берлін привабив Винника своєю інтернаціональністю. Також у Берліні у співака є власна студія, де він створює нові композиції для прихильників і звідки записує відео для своїх соцмереж.

За словами Винника, "власного житла немає ніде". У Берліні він орендує квартиру й вважає це абсолютно нормальним.

"Чесно кажучи, сьогодні я розумію, що все-таки орендувати набагато краще, аніж купити свою квартиру. Тому що, по-перше, це дуже дорого в Берліні. А по-друге, бути до неї прив'язаним, коли ти постійно на гастролях…" - каже Олег.

Олег Винник із сім'єю мешкає в Берліні (фото: РБК-Україна)

Артист зізнався, що до повномасштабної війни відвідував Берлін лише епізодично: по два-три місяці на рік, коли прилітав до сина. Через такий "чемоданний" стиль життя він не бачив сенсу купувати нерухомість або навіть авто.

"Купиш автівку - вона стоїть у гаражі, ти платиш за гараж, вона кожного року дешевшає. Я не люблю купувати авто просто щоб перевозити свою дупу, вибачте", - пояснює він.

Попри це співак визнав, що мріє про власний дім - не квартиру, а саме будинок із землею.

"Я хотів би мати свій дім. З маленьким озерцем, щоб були коропи, щоб сидіти там під плакучою вербою. Кажуть, не можна мати її на подвір'ї. Але вона мені подобається, вона говорить. Мені хочеться оцей мати куточок, і Дасть Бог, воно буде в моєму житті", - каже він.