Стало відомо, хто поїде на Дитяче Євробачення від України (фото, відео)

Україна обрала свого представника на Дитяче Євробачення - 2025. Після яскравого фіналу Нацвідбору, що відбувся 12 жовтня, стало відомо, хто саме поїде до Тбілісі захищати кольори нашої країни на головній дитячій сцені Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на трансляцію Нацвідбору.
Так, у фіналі виступили шість учасників:
Ведучими фіналу Національного відбору стали постійний коментатор пісенного конкурсу в Україні Тімур Мірошниченко, співачка Маша Кондратенко та ведуча офіційного відеоблогу "Євробачення Україна" Анна Тульєва.
Склад журі цього року сформували співак і автор пісень Vlad Darwin, генеральна продюсерка музичних телеканалів "М1" та "М2" Натела Чхартішвілі-Зацаринна, а також співачка Michelle Andrade.
Голосування проходило у два етапи: глядачі віддавали свої голоси через застосунок "Дія", тоді як журі визначали фаворитів, виставляючи власні оцінки.
Найвищий бал від зіркових експертів отримав дует Злати Іванів та Владислава Васицького.
За підсумками глядацького голосування в застосунку "Дія" найбільшу кількість балів здобула Софія Нерсесян.
Тож перемогу у Нацвідборі здобула Софія Нересесян.
Після оголошення результатів юна співачка подякувала всім, хто підтримував її на шляху до перемоги, зокрема українським захисникам, які боронять нашу країну.
Софія Нерсесян - 10-річна співачка з Києва. Дівчинка активно волонтерить, бере участь у благодійних концертах і допомагає збирати кошти для потреб армії.
Її композиція "Мотанка" присвячена українському оберегу, який символізує материнську любов і захист.
У пісні поєднані мотиви традицій та сучасного звучання - це історія про силу віри, любов до України й дитячу мрію про мир.
Автор музики та тексту - Світлана Тарабарова, аранжування - Олександр Сосін.
