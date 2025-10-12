Стало известно, кто поедет на Детское Евровидение от Украины (фото, видео)

Украина выбрала своего представителя на Детское Евровидение - 2025. После яркого финала Нацотбора, состоявшегося 12 октября, стало известно, кто именно поедет в Тбилиси защищать цвета нашей страны на главной детской сцене Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на трансляцию Нацотбора.
Так, в финале выступили шесть участников:
Ведущими финала Национального отбора стали постоянный комментатор песенного конкурса в Украине Тимур Мирошниченко, певица Маша Кондратенко и ведущая официального видеоблога "Евровидения Украина" Анна Тульева.
Состав жюри в этом году сформировали певец и автор песен Vlad Darwin, генеральный продюсер музыкальных телеканалов "М1" и "М2" Натела Чхартишвили-Зацаринная, а также певица Michelle Andrade.
Голосование проходило в два этапа: зрители отдавали свои голоса через приложение "Дія", тогда как жюри определяли фаворитов, выставляя собственные оценки.
Самый высокий балл от звездных экспертов получил дуэт Златы Иванив и Владислава Васицкого.
По итогам зрительского голосования в приложении "Дія" наибольшее количество баллов получила София Нерсесян.
Поэтому победу в Нацотборе одержала София Нересесян.
После объявления результатов юная певица поблагодарила всех, кто поддерживал ее на пути к победе, в частности украинских защитников, которые защищают нашу страну.
София Нерсесян - 10-летняя певица из Киева. Девочка активно волонтерит, участвует в благотворительных концертах и помогает собирать средства для нужд армии.
Ее композиция "Мотанка" посвящена украинскому оберегу, который символизирует материнскую любовь и защиту.
В песне объединены мотивы традиций и современного звучания - это история о силе веры, любви к Украине и детской мечте о мире.
Автор музыки и текста - Светлана Тарабарова, аранжировка - Александр Сосин.
