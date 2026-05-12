"Євробачення-2026": усі виступи учасників першого півфіналу (відео)

23:57 12.05.2026 Вт
Показуємо найяскравіші номери вечора та учасників, які вийшли на сцену
aimg Іванна Пашкевич
У вівторок, 12 травня, у Відні відбувся перший півфінал ювілейного 70-го пісенного конкурсу "Євробачення". Шоу проходило на легендарній арені Wiener Stadthalle в столиці Австрії.

РБК-Україна показує номери всіх учасників першого півфіналу "Євробачення-2026".

Матеріал оновлюється...

Молдова: Satoshi - "Viva, Moldova!"

Швеція: FELICIA - "My System"

Хорватія: LELEK - "Andromeda"

Греція: Akylas - "Ferto"

Португалія: Bandidos do Cante - "Rosa"

Грузія: Bzikebi - "On Replay"

Італія: Sal Da Vinci - "Per Sempre Sì"

Фінляндія: Linda Lampenius x Pete Parkkonen - "Liekinheitin"

Чорногорія: Tamara Živković - "Nova Zora"

Естонія: Vanilla Ninja - "Too Epic To Be True"

Ізраїль: Noam Bettan - "Michelle"

Німеччина: Sarah Engels - "Fire"

Бельгія: ESSYLA - "Dancing on the Ice"

Литва: Lion Ceccah - "Sólo Quiero Más"

Сан-Марино: SENHIT - "Superstar"

Польща: ALICJA - "Pray"

Сербія: LAVINA - "Kraj Mene"

