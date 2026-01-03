ua en ru
Стадницький з "V.I.P. Тернопіль" прямо сказав, скільки заробляє, і здивував сумою "комуналки"

Субота 03 січня 2026 22:33
UA EN RU
Стадницький з "V.I.P. Тернопіль" прямо сказав, скільки заробляє, і здивував сумою "комуналки" Тарас Стадницький (скриншот)
Автор: Поліна Іваненко

Комік Тарас Стадницький, відомий багатьом як Володька з "V.I.P. Тернопіль", чесно розповів про свої доходи. Виявилося, гуморист уважно стежить за витратами й заробітками.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Тарас розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Скільки заробляє Стадницький

За словами коміка, він не отримує гроші як співзасновник "V.I.P. Тернопіль". І тому у нього є лише зарплата - дохід з виступів і так далі.

"Бо на даний час все, що в нас іде умовно як у співзасновника, реінвестується в діяльність команди", - пояснив він.

Стадницький назвав точну суму, яку він заробляє щомісяця. Артист підраховує свої заробітки протягом року та "виводить" середній дохід.

"2674 (доларів). Я вже більш ніж 10 років веду домашню бухгалтерію, свої особисті фінанси. Тому я можу точно сказати... Ти так само, напевно, розумієш, що умовно в мене був травень, в якому я заробив 12 500 грн, але це не означає, що я в той місяць нічого не робив", - зазначив Тарас.

"Умовно ти працюєш над якоюсь або інтеграцією, або над якоюсь роботою, яка дасть вихлоп через три місяці. Ну і потім ми просто ділимо все на 12", - додав він.

Також Стадницький назвав основні витрати. Його діти навчаються у приватній школі, це коштує в межах 40 тисяч гривень.

"Друга витрата основна - це донати... Десь приблизно від 20 до 40 тисяч гривень. Я стараюся кожен день донатити, і в місячному еквіваленті це виходить від 20 до 40 тисяч", - заявив комік.

Стадницький з &quot;V.I.P. Тернопіль&quot; прямо сказав, скільки заробляє, і здивував сумою &quot;комуналки&quot;Тарас Стадницький розповів, скільки заробляє (скриншот)

Дружина Тараса також заробляє, тому якщо буває так, що у нього не вистачає грошей, аби "перекрити" якісь витрати - вона це робить.

А ось на продукти гуморист витрачає небагато. Чимало їжі він може привезти з села, щось купує у сусідів. В середньому, на цю категорію витрат йде 10-15 тисяч гривень. А за "комуналку" він платить, як зауважив Дьомін, мало. Славу ця сума здивувала.

"Десь в межах 2 300 гривень. А чого мало? У нас індивідуальне опалення. Але в нас якийсь дуже хитрий будинок, з трьох сторін його освічує сонце, і прям гріє... Батареї в нас є, але ми ще цього року не вмикали. От я тобі говорю, в нас якась така специфіка. Або в нас сусіди зверху і знизу добре прогрівають", - розповів Стадницький.

"Ми ще з часів, коли в нас діти були малими, ми були прихильниками того, що має бути там температура десь 18 градусів, щоби дитина менше побувала в теплі і щоби віруси менше її хапали. І ми отак звикли, така температура нам комфортна", - пояснив Тарас.

