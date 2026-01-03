Стадницкий из "V.I.P. Тернопіль" прямо сказал, сколько зарабатывает, и удивил суммой "коммуналки"

Комик Тарас Стадницкий, известный многим как Володька из "V.I.P. Тернопіль", честно рассказал о своих доходах. Оказалось, юморист внимательно следит за расходами и заработками.

Сколько зарабатывает Стадницкий

По словам комика, он не получает деньги как соучредитель "V.I.P. Тернополь". И поэтому у него есть только зарплата - доход с выступлений и так далее.

"Потому что в настоящее время все, что у нас идет условно как у соучредителя, реинвестируется в деятельность команды", - пояснил он.

Стадницкий назвал точную сумму, которую он зарабатывает ежемесячно. Артист подсчитывает свои заработки в течение года и "выводит" средний доход.

"2674 (долларов). Я уже более 10 лет веду домашнюю бухгалтерию, свои личные финансы. Поэтому я могу точно сказать... Ты так же, наверное, понимаешь, что условно у меня был май, в котором я заработал 12 500 грн, но это не значит, что я в тот месяц ничего не делал", - отметил Тарас.

"Условно ты работаешь над какой-то или интеграцией, или над какой-то работой, которая даст выхлоп через три месяца. Ну и потом мы просто делим все на 12", - добавил он.

Также Стадницкий назвал основные расходы. Его дети учатся в частной школе, это стоит в пределах 40 тысяч гривен.

"Второй расход основной - это донаты... Где-то примерно от 20 до 40 тысяч гривен. Я стараюсь каждый день донатить, и в месячном эквиваленте это получается от 20 до 40 тысяч", - заявил комик.

Тарас Стадницкий рассказал, сколько зарабатывает (скриншот)

Жена Тараса также зарабатывает, поэтому если бывает так, что у него не хватает денег, чтобы "перекрыть" какие-то расходы - она это делает.

А вот на продукты юморист тратит немного. Немало еды он может привезти из села, что-то покупает у соседей. В среднем, на эту категорию расходов уходит 10-15 тысяч гривен. А за "коммуналку" он платит, как заметил Демин, мало. Славу эта сумма удивила.

"Где-то в пределах 2 300 гривен. А чего мало? У нас индивидуальное отопление. Но у нас какой-то очень хитрый дом, с трех сторон его освещает солнце, и прям греет... Батареи у нас есть, но мы еще в этом году не включали. Вот я тебе говорю, у нас какая-то такая специфика. Или у нас соседи сверху и снизу хорошо прогревают", - рассказал Стадницкий.

"Мы еще со времен, когда у нас дети были маленькими, мы были сторонниками того, что должна быть там температура где-то 18 градусов, чтобы ребенок меньше побывал в тепле и чтобы вирусы меньше его хватали. И мы так привыкли, такая температура нам комфортна", - пояснил Тарас.