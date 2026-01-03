ua en ru
Сб, 03 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Стадницкий из "V.I.P. Тернопіль" прямо сказал, сколько зарабатывает, и удивил суммой "коммуналки"

Суббота 03 января 2026 22:33
UA EN RU
Стадницкий из "V.I.P. Тернопіль" прямо сказал, сколько зарабатывает, и удивил суммой "коммуналки" Тарас Стадницкий (скриншот)
Автор: Полина Иваненко

Комик Тарас Стадницкий, известный многим как Володька из "V.I.P. Тернопіль", честно рассказал о своих доходах. Оказалось, юморист внимательно следит за расходами и заработками.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Тарас рассказал в интервью Славе Демину.

Сколько зарабатывает Стадницкий

По словам комика, он не получает деньги как соучредитель "V.I.P. Тернополь". И поэтому у него есть только зарплата - доход с выступлений и так далее.

"Потому что в настоящее время все, что у нас идет условно как у соучредителя, реинвестируется в деятельность команды", - пояснил он.

Стадницкий назвал точную сумму, которую он зарабатывает ежемесячно. Артист подсчитывает свои заработки в течение года и "выводит" средний доход.

"2674 (долларов). Я уже более 10 лет веду домашнюю бухгалтерию, свои личные финансы. Поэтому я могу точно сказать... Ты так же, наверное, понимаешь, что условно у меня был май, в котором я заработал 12 500 грн, но это не значит, что я в тот месяц ничего не делал", - отметил Тарас.

"Условно ты работаешь над какой-то или интеграцией, или над какой-то работой, которая даст выхлоп через три месяца. Ну и потом мы просто делим все на 12", - добавил он.

Также Стадницкий назвал основные расходы. Его дети учатся в частной школе, это стоит в пределах 40 тысяч гривен.

"Второй расход основной - это донаты... Где-то примерно от 20 до 40 тысяч гривен. Я стараюсь каждый день донатить, и в месячном эквиваленте это получается от 20 до 40 тысяч", - заявил комик.

Стадницкий из &quot;V.I.P. Тернопіль&quot; прямо сказал, сколько зарабатывает, и удивил суммой &quot;коммуналки&quot;Тарас Стадницкий рассказал, сколько зарабатывает (скриншот)

Жена Тараса также зарабатывает, поэтому если бывает так, что у него не хватает денег, чтобы "перекрыть" какие-то расходы - она это делает.

А вот на продукты юморист тратит немного. Немало еды он может привезти из села, что-то покупает у соседей. В среднем, на эту категорию расходов уходит 10-15 тысяч гривен. А за "коммуналку" он платит, как заметил Демин, мало. Славу эта сумма удивила.

"Где-то в пределах 2 300 гривен. А чего мало? У нас индивидуальное отопление. Но у нас какой-то очень хитрый дом, с трех сторон его освещает солнце, и прям греет... Батареи у нас есть, но мы еще в этом году не включали. Вот я тебе говорю, у нас какая-то такая специфика. Или у нас соседи сверху и снизу хорошо прогревают", - рассказал Стадницкий.

"Мы еще со времен, когда у нас дети были маленькими, мы были сторонниками того, что должна быть там температура где-то 18 градусов, чтобы ребенок меньше побывал в тепле и чтобы вирусы меньше его хватали. И мы так привыкли, такая температура нам комфортна", - пояснил Тарас.

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса
Новости
До Парижа 48 часов. Советники "коалиции желающих" обсуждали в Киеве мирный план: главное
До Парижа 48 часов. Советники "коалиции желающих" обсуждали в Киеве мирный план: главное
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем