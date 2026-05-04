Справжня "заруба" в УПЛ: "Полісся" кинуло виклик ЛНЗ, а воротар "Карпат" творить дива

В елітному дивізіоні українського футболу завершилися баталії 26-го туру. Поки донецький "Шахтар" готується до дострокового чемпіонства, боротьба за срібні нагороди та виживання загострилася до межі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оновлену таблицю УПЛ.
Центральною подією ігрового вікенду стало протистояння "Динамо" та "Шахтаря".
Попри статус домашнього матчу для киян, донеччани зуміли продемонструвати вольовий характер.
Підсумковий рахунок 2:1 на користь "гірників" фактично знімає питання про переможця сезону.
Наразі підопічні Маріно Пушича випереджають найближчого переслідувача на 10 пунктів.
Для столичного клубу поразка стала черговим ударом по престижу: серія невдач у домашніх іграх проти "Шахтаря" триває вже дев’ять матчів поспіль.
Єдиною світлою плямою для киян став неймовірний гол Матвія Пономаренка з центрального кола, який дозволив йому зміцнити лідерство у гонці бомбардирів (12 забитих м’ячів).
Черкаський ЛНЗ, який утримує другу сходинку, знову припустився помилки. У протистоянні з львівськими "Карпатами" глядачі голів не побачили (0:0).
Героєм зустрічі став голкіпер львів’ян Назар Домчак, який відбив пенальті від Артура Микитишина.
Це вже четвертий поспіль одинадцятиметровий, взятий воротарем "зелено-білих".
Цією осічкою скористалося житомирське "Полісся".
Мінімальна перемога над "Металістом 1925" (1:0) завдяки точному удару Максима Брагару дозволила житомирянам скоротити відстань від "срібної" позиції до одного очка.
Своєю чергою харків’яни остаточно втратили шанси на потрапляння до призової трійки.
Звітний тур виявився надзвичайно результативним на периферії. Одразу два поєдинки закінчилися бойовим миром 3:3:
СК "Полтава" - "Кривбас": полтавці встановили антирекорд, пропустивши у 24-й грі поспіль, проте зуміли вигризти нічию.
"Верес" - "Епіцентр": клуб із Кам’янця-Подільського був близьким до успіху завдяки дублю Сидуна, але Кай Ціпот врятував рівнян наприкінці зустрічі
Київська "Оболонь" також встановила унікальне досягнення, зафіксувавши четверту поспіль домашню нічию у грі з "Кудрівкою" (1:1).
Ситуація внизу турнірних сходів залишається критичною для "Олександрії".
Після поразки від "Колоса" з рахунком 0:3 команда продовжує перебувати у зоні прямого вильоту. Ковалівці ж завдяки цьому успіху злетіли на шосте місце.
Заключний акорд туру пролунав у понеділок, де луганська "Зоря" здобула вольові три очки у матчі проти "Руху" (2:1), що дозволило команді піднятися на восьму позицію.
Вже наступної неділі, 10 травня, "Шахтар" може офіційно оформити чемпіонство у разі перемоги над СК "Полтава".
