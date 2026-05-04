Настоящая "заруба" в УПЛ: "Полесье" бросило вызов ЛНЗ, а вратарь "Карпат" творит чудеса

В элитном дивизионе украинского футбола завершились баталии 26-го тура. Пока донецкий "Шахтер" готовится к досрочному чемпионству, борьба за серебряные награды и выживание обострилась до предела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обновленную таблицу УПЛ.
Центральным событием игрового уикенда стало противостояние "Динамо" и "Шахтера".
Несмотря на статус домашнего матча для киевлян, дончане сумели продемонстрировать волевой характер.
Итоговый счет 2:1 в пользу "горняков" фактически снимает вопрос о победителе сезона.
Сейчас подопечные Марино Пушича опережают ближайшего преследователя на 10 пунктов.
Для столичного клуба поражение стало очередным ударом по престижу: серия неудач в домашних играх против "Шахтера" длится уже девять матчей подряд.
Единственным светлым пятном для киевлян стал невероятный гол Матвея Пономаренко из центрального круга, который позволил ему укрепить лидерство в гонке бомбардиров (12 забитых мячей).
Черкасский ЛНЗ, который удерживает вторую строчку, снова допустил ошибку. В противостоянии с львовскими "Карпатами" зрители голов не увидели (0:0).
Героем встречи стал голкипер львовян Назар Домчак, который отразил пенальти от Артура Микитишина.
Это уже четвертый подряд одиннадцатиметровый, взятый вратарем "зелено-белых".
Этой осечкой воспользовалось житомирское "Полесье".
Минимальная победа над "Металлистом 1925" (1:0) благодаря точному удару Максима Брагара позволила житомирянам сократить расстояние от "серебряной" позиции до одного очка.
В свою очередь харьковчане окончательно потеряли шансы на попадание в призовую тройку.
Отчетный тур оказался чрезвычайно результативным на периферии. Сразу два поединка закончились боевым миром 3:3:
СК "Полтава" - "Кривбасс": полтавчане установили антирекорд, пропустив в 24-й игре подряд, однако сумели выгрызть ничью.
"Верес" - "Эпицентр": клуб из Каменца-Подольского был близок к успеху благодаря дублю Сидуна, но Кай Ципот спас ровенчан в конце встречи
Киевская "Оболонь" также установила уникальное достижение, зафиксировав четвертую подряд домашнюю ничью в игре с "Кудривкой" (1:1).
Ситуация внизу турнирной лестницы остается критической для "Александрии".
После поражения от "Колоса" со счетом 0:3 команда продолжает находиться в зоне прямого вылета. Ковалевцы же благодаря этому успеху взлетели на шестое место.
Заключительный аккорд тура прозвучал в понедельник, где луганская "Заря" добыла волевые три очка в матче против "Руха" (2:1), что позволило команде подняться на восьмую позицию.
Уже в следующее воскресенье, 10 мая, "Шахтер" может официально оформить чемпионство в случае победы над СК "Полтава".
Ранее мы рассказали, кто такой Андреа Мальдера, ставший претендентом номер один на должность главного тренера сборной Украины.