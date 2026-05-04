Настоящая "заруба" в УПЛ: "Полесье" бросило вызов ЛНЗ, а вратарь "Карпат" творит чудеса

20:02 04.05.2026 Пн
3 мин
Один игрок самостоятельно сломал все прогнозы экспертов и остановил фаворита
aimg Екатерина Урсатий
ФК "Шахтер" (фото: Getty Images)

В элитном дивизионе украинского футбола завершились баталии 26-го тура. Пока донецкий "Шахтер" готовится к досрочному чемпионству, борьба за серебряные награды и выживание обострилась до предела.

Триумф "горняков" и кризис киевлян в столичном дерби

Центральным событием игрового уикенда стало противостояние "Динамо" и "Шахтера".

Несмотря на статус домашнего матча для киевлян, дончане сумели продемонстрировать волевой характер.

Итоговый счет 2:1 в пользу "горняков" фактически снимает вопрос о победителе сезона.

Сейчас подопечные Марино Пушича опережают ближайшего преследователя на 10 пунктов.

Для столичного клуба поражение стало очередным ударом по престижу: серия неудач в домашних играх против "Шахтера" длится уже девять матчей подряд.

Единственным светлым пятном для киевлян стал невероятный гол Матвея Пономаренко из центрального круга, который позволил ему укрепить лидерство в гонке бомбардиров (12 забитых мячей).

Битва за Лигу чемпионов: "Полесье" дышит в спину ЛНЗ

Черкасский ЛНЗ, который удерживает вторую строчку, снова допустил ошибку. В противостоянии с львовскими "Карпатами" зрители голов не увидели (0:0).

Героем встречи стал голкипер львовян Назар Домчак, который отразил пенальти от Артура Микитишина.

Это уже четвертый подряд одиннадцатиметровый, взятый вратарем "зелено-белых".

Этой осечкой воспользовалось житомирское "Полесье".

Минимальная победа над "Металлистом 1925" (1:0) благодаря точному удару Максима Брагара позволила житомирянам сократить расстояние от "серебряной" позиции до одного очка.

В свою очередь харьковчане окончательно потеряли шансы на попадание в призовую тройку.

Голевая феерия и рекорды в середине таблицы

Отчетный тур оказался чрезвычайно результативным на периферии. Сразу два поединка закончились боевым миром 3:3:

  • СК "Полтава" - "Кривбасс": полтавчане установили антирекорд, пропустив в 24-й игре подряд, однако сумели выгрызть ничью.

  • "Верес" - "Эпицентр": клуб из Каменца-Подольского был близок к успеху благодаря дублю Сидуна, но Кай Ципот спас ровенчан в конце встречи

Киевская "Оболонь" также установила уникальное достижение, зафиксировав четвертую подряд домашнюю ничью в игре с "Кудривкой" (1:1).

Борьба за выживание и зона вылета

Ситуация внизу турнирной лестницы остается критической для "Александрии".

После поражения от "Колоса" со счетом 0:3 команда продолжает находиться в зоне прямого вылета. Ковалевцы же благодаря этому успеху взлетели на шестое место.

Заключительный аккорд тура прозвучал в понедельник, где луганская "Заря" добыла волевые три очка в матче против "Руха" (2:1), что позволило команде подняться на восьмую позицию.

Все результаты 26-го тура:

  • СК "Полтава" - "Кривбасс" - 3:3
  • "Александрия" - "Колос" - 0:3
  • "Верес" - "Эпицентр" - 3:3
  • "Карпаты" - ЛНЗ - 0:0
  • "Оболонь" - "Кудривка" - 1:1
  • "Металлист 1925" - "Полесье" - 0:1
  • "Динамо" - "Шахтер" - 1:2
  • "Рух" - "Заря" - 1:2

Турнирная таблица УПЛ

  1. "Шахтер" - 63 очка (26 матчей), 61:17 (разница голов)
  2. ЛНЗ - 53 (26), 36:16
  3. "Полесье" - 52 (26), 45:17
  4. "Динамо" - 47 (26), 59:33
  5. "Металлист 1925" - 45 (26), 31:15
  6. "Колос" - 43 (26), 27:21
  7. "Кривбасс" - 41 (26), 46:41
  8. "Заря" - 38 (26), 37:33
  9. "Карпаты" - 37 (26), 35:26
  10. "Верес" - 30 (26), 25:34
  11. "Оболонь" - 27 (26), 23:43
  12. "Эпицентр" - 26 (26), 30:40
  13. "Кудривка" - 22 (26), 27:43
  14. "Рух" - 20 (26), 18:44
  15. "Александрия" - 13 (26), 18:52
  16. СК "Полтава" - 12 (26), 23:66

Уже в следующее воскресенье, 10 мая, "Шахтер" может официально оформить чемпионство в случае победы над СК "Полтава".

