Гол-красень Пономаренка та відповідь "Шахтаря": "Динамо" програло напіврезерву "гірників" у "Класичному"

УПЛ, 26-й тур

"Динамо" – "Шахтар" – 1:2

Голи: Пономаренко, 13 – Феррейра, 50, Траоре, 68

Розклади перед грою

"Шахтар" уже майже забезпечив собі чемпіонство у внутрішній першості, а пріоритетом для "гірників" зараз є виступ у європейській Лізі конференцій. Тому для Арди Турна матч-відповідь півфіналу континентального турніру з англійським "Крістал Пелас" (7 травня) набагато важливіший, ніж протистояння з "Динамо".

Звісно, тут був фактор принциповості. Але треба думати про стан і здоров'я футболістів, яким доводиться долати чималі відстані у подорожах по Європі, що впливає на підготовку до матчів.

Для "Динамо" ж, навпаки, поєдинок мав не лише символічне, а й дуже значне практичне значення. "Біло-сині" все ще сподіваються зачепитися за нагороди першості. А успіхи головного конкурента – житомирського "Полісся" не дають права на похибку.

Ставлення команд та їхніх тренерів до протистояння показали й стартові склади на "Класичне". Якщо Ігор Костюк виставив бойову обойму, то його колега Туран – значно полегшив "старт" і дав перепочити більшості гравців, що билися у першій півфінальній грі Ліги конференцій. З футболістів твердої основи матч розпочали лише двоє – Дмитро Різник та Микола Матвієнко.

Команди вийшли на поле в таких складах.

Різник – Грам, Марлон Сантос, Матвієнко, Азаров – Назарина, Бондаренко, Ізакі, Феррейра, Невертон – Траоре.

Перший тайм: шедевр Пономаренка

Гра розпочалася з активності киян і вже на 11-й хвилині Олександр Караваєв влучив у штангу.

А через дві хвилини м'яч опинився у воротах "гірників". Голом-шедевром Відзначився Матвій Пономаренко. Форвард "Динамо" в центрі поля обікрав Єгора Назарину та ефектним ударом відправив м'яч у ворота через Різника, який вийшов далеко в поле. Це був вже 12-й гол Матвія у поточному чемпіонаті України.

Після цього "Шахтар" додав обертів і вже "гірники" стали створювати перспективні моменти. Протягом трьох хвилин спочатку Матвієнко небезпечно бив головою, а потім Лукас Феррейра наніс удар трохи вище воріт.

На 29-й хвилині Туран був змушений провести заміну. Пошкодження отримав Марлон Сантос, якого замінив Вінісіус Тобіас.

Під завісу тайму Лассіна Траоре з лінії воротарського влучив у поперечину, але арбітр зафіксував офсайд у форварда "Шахтаря".

На перерву команди пішли за рахунку 1:0 на користь "Динамо".

Другий тайм: відповідь "Шахтаря"

У "Шахтаря" після перерви замість Назарини та Невертона вийшли Дмитро Криськів і Проспер Оба. Це додало "гірникам" мобільності в атаці і дуже швидко принесло результат.

На 50-й хвилині після прострілу Проспера до штрафного Траоре відкинув м'яч під удар Феррейрі, а той з рикошетом відправив м'яч у ворота – 1:1.

Після цього "гірники" стали більше володіти м'ячем, хоча гра проходила переважно в центрі поля.

На 63-й хвилині Туран кинув у бій Олега Очеретька, який вийшов на поле замість Романа Бондаренка.

А на 68-й "Шахтар" забив вдруге та вийшов уперед. Після сильного удара Матвієнка Руслан Нещерет відбив м'яч перед собою, а Траоре першим встиг на добивання.

Костюк зробив екстрені заміни - на полі з'явилися орієнтовані на атаку Олександр Яцик, Шола Огундана, а згодом - Олександр Піхальонок та Едуардо Герреро.

Панамець на 85-й хвилині відправив м'яч у сітку воріт "Шахтаря". Проте радість киян була передчасною: суддя після перегляду ВАР зафіксував офсайд та гол не зарахував. Герреро міг урятувати "Динамо" вже в компенсований час, проте з меж воротарського пробив повз ворота.

Турнірне становище після матчу

Попри ефектний старт господарів, фінальний свисток зафіксував перемогу "Шахтаря" з рахунком 2:1. "Динамо" понад п'ять років не може перемогти найбільш принципового суперника в рамках УПЛ. Востаннє це сталося 17 квітня 2021 року. Відтоді п'ять разів перемагав донецький клуб, ще чотири зусрічі принесли нічию.

Цей успіх дозволив "гірникам" зміцнити своє лідерство в турнірній таблиці УПЛ, де вони наразі мають 63 очки. Завдяки здобутим трьом балам донецький клуб збільшив відрив від найближчого переслідувача - черкаського ЛНЗ - до 10 пунктів.

Поразка у "Класичному" залишила "Динамо" на четвертій сходинці з активом у 47 балів. До завершення національної першості командам залишилося зіграти всього чотири тури, що робить позиції "гірників" у боротьбі за чемпіонство фактично недосяжними.