Справжній герой Кубка Африки: хто став найкращим футболістом скандального турніру

Найбільш скандальний фінал у історії

У фінальному матчі Кубка Африки зустрілися збірні Марокко та Сенегалу. Поєдинок, що проходив у напруженій та емоційній атмосфері, виявився одним із найбільш суперечливих на турнірі.

Після незрозумілих рішень арбітра в компенсований час, тренер сенегальців Пап Тіав вирішив забрати команду з поля. Але лідер і капітан команди Садіо Мане переконав партнерів повернутися і дограти матч.

У підсумку доля трофея вирішилася в додатковий час – переможний гол Папа Гує на 94-й хвилині приніс Сенегалу мінімальну перемогу з рахунком 1:0.

Мане – найкращий гравець турніру

Після фінального свистка організатори підбили підсумки турніру та оголосили володарів індивідуальних нагород.

Звання MVP Кубка африки-2025 отримав вінгер "Аль-Насра" та збірної Сенегалу Садіо Мане. Один із лідерів команди став ключовою фігурою на шляху сенегальців до другого титулу в історії.

На турнірі Мане відзначився двома забитими м'ячами та трьома результативними передачами, зробивши вирішальний внесок у загальний успіх команди.

Історичне досягнення зірки Сенегалу

Для Мане це вже друга нагорода найкращому гравцю Кубка Африки. Вперше він здобув це визнання на КАН-2021, де Сенегал також тріумфував у фіналі.

Таким чином, Мане став лише третім футболістом в історії, який двічі визнавався MVP континентальної першості. Раніше це вдавалося тільки Роже Мілла (Камерун) та Ахмеду Хассану (Єгипет).

Інші індивідуальні нагороди КАН-2025

Після фіналу були визначені й інші герої турніру.

Найкращим бомбардиром став півзахисник збірної Марокко та мадридського "Реала" Браїм Діас, на рахунку якого 5 голів. Водночас саме він опинився в центрі уваги фіналу, не реалізувавши пенальті в компенсований час.

Найкращим воротарем турніру визнали марокканця Яссіна Буну, який за весь Кубок Африки пропустив лише два м'ячі.

Хто такий Садіо Мане

33-річний сенегальський футболіст, вінгер аравійського клубу "Аль-Наср". Народився 10 квітня 1992 року в місті Бамбалі (Сенегал).

Професійну кар'єру розпочав у французькому «Меці» у 19 років. Потім грав за австрійський "Зальцбург" та англійський "Саутгемптон".

Найуспішнішим етапом кар'єри став період у "Ліверпулі" (2016–2022). Разом із мерсисайдцями Мане виграв Лігу чемпіонів (2019), став чемпіоном Англії (2019/20) та здобув "Золоту бутсу" АПЛ у сезоні-2018/19.

Після виступів за німецьку "Баварію", з 2023 року грає за "Аль-Наср" у Саудівській Аравії.

За національну команду Сенегалу Мане дебютував у 2012 році. Провів за неї 124 матчі, забив 52 голи та віддав 28 асистів. Він є найкращим бомбардиром в історії збірної.

Мане вважається одним із найкращих африканських футболістів XXI століття. У 2019 році він посів четверте місце в голосуванні за "Золотий м'яч", а у 2022-му – друге. Також входив до топ-5 номінантів на нагороду The Best FIFA Men’s Player. У 2020 році отримав звання найкращого футболіста Африки.

Поза футболом Мане відомий активною благодійною діяльністю. Він інвестує значні кошти у розвиток рідного регіону – будівництво лікарень, шкіл і соціальної інфраструктури. Журнал New African включив його до списку 100 найвпливовіших африканців.