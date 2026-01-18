Скандальний фінал Кубка Африки: сумнівні дії арбітра, свідомо незабитий пенальті та гол у екстратаймі

У фіналі Кубка Африки-2026, матчі якого проходили в Марокко, зійшлися дві найсильніші на цей час команди континенту – збірна господарів та команда Сенегалу.

Про те, як пройшов фінал і хто став чемпіоном – розповідає РБК-Україна .

Кубок африканських націй, фінал

Марокко – Сенегал – 0:1

Гол: Гує 94

Нереалізований пенальті: Діас (М), 90+24

Розклади перед вирішальною битвою

До головного поєдинку за трофей пробилися дві команди з дуже потужними складами із гравцями світового рівня. У командах вистачає футболістів, які могли б виступати за європейські національні збірні, зокрема Франції, але обрали історичну батьківщину.

Ще одна важлива деталь – і Марокко, і Сенегал до сьогодні мали лише по одному титулу чемпіонів Африки, тож у фіналі йшлося про можливість здобути другий трофей в історії.

Сенегальці свій єдиний Кубок африканських націй виграли у 2022 році, коли в драматичному фіналі здолали Єгипет у серії пенальті. Попри наявність зіркового покоління – Мане, Кулібалі, Менді та інших – кількість трофеїв у збірної залишається скромною, що лише підсилювало мотивацію перед фіналом.

У марокканців ситуація з титулами не менш показова. Свій єдиний Кубок Африки команда виграла ще у 1976 році, після чого протягом майже 50 років залишалася без чемпіонства. Домашній фінал давав Марокко унікальну можливість перервати тривалу паузу та здобути трофей перед власними вболівальниками.

Перший тайм: активність Сенегалу

Сенегал активно увійшов у матч і з перших хвилин нав'язав супернику високий темп. Грати під безперервний свист переповнених трибун було непросто, однак команда не виглядала зламаними психологічно. Навпаки – саме сенегальці до перерви створли значно більше загроз біля воріт Яссіна Буну.

У першій половині команда двічі могла відкривати рахунок у майже стовідсоткових моментах, а ближче до завершення тайму ще один епізод ледь не став результативним – Садіо Мане занадто довго готував удар, дозволивши обороні Марокко зреагувати.

Господарі турніру, попри підтримку так званого "дванадцятого гравця", виглядали стриманіше. Збірна Марокко змогла створити лише один напівмомент біля воріт Едуара Менді, що явно не відповідало статусу беззаперечного фаворита фіналу.

Скандал у компенсовані хвилини

Другий тайм пройшов у більш-менш рівній боротьбі, а в компенсований час почалися дива і сумнівні рішення від суддівської бригади на чолі з Жан-Жаком Ндала з ДР Конго.

Спочатку арбітр не зарахував гол Сенегалу на 90+2 хвилині, зафіксувавши дуже сумнівний фол проти Ашрафа Хакімі. Натомість на 90+9 – проставив пенальті у ворота Сенегалу, побачивши порушення проти Браїма Діаса.

Тут почалося щось неймовірне. Тренер сенегальців Пап Тіав вирішив забрати команду з поля. Але іншої думки був лідер збірної – Садіо Мане: він активно жестикулював і закликав партнерів не йти в роздягальню. Гравці банально не розуміли, кого слухатися – тренера чи авторитетного лідера збірної.

The Senegal manager urged his players to leave the pitch.

pic.twitter.com/y2fXgj5an7 — PurelyFootball ℗ (@PurelyFootball) January 18, 2026

Ці метання тривали близько 20 хвилин, поки сенегальці таки не повернулися на поле. Діасу, який взявся виконувати вирок, спочатку не давали пробити - йому заважали Менді та Мане. А коли, вже на 90+24-й хвилині він таки отримав можливість виконати 11-метровий, вирішив зробити це паненкою і відправив м'яч прямо в руки голкіперу сенегальців. Здалося, що зробив це навмисно.

Так завершився основний час поєдинку. Суперники увійшли в екстратайми.

Вірішальний гол Гує

У додатковий час Сенегал швидко забив. Футболісти збірної провели швидку контратаку, яку на 94 хвилині потужним і влучним ударом завершив Пап Гує.

Господарі фіналу, як не старалися, врятувати гру не змогли. Сенегал став чемпіоном Африки вдруге в історії.