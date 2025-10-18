Спортивний суд визнав відсторонення росіян "дискримінацією": як це вплине на подальші рішення

Прецедент з настільного тенісу

Прецедентом стала апеляція Федерації настільного тенісу Росії, яка оскаржила рішення Європейського союзу настільного тенісу (ETTU).

Раніше ETTU скасувала півфінал Ліги чемпіонів сезону-2021/22 між російськими клубами "Факел-Газпром" і УГМК, визнавши переможцем турніру німецьку "Боруссію" (Дюссельдорф).

CAS постановив, що дії ETTU порушують пункт 1.3.1 статуту організації, який передбачає "єдність дій, взаємну повагу між асоціаціями та заборону дискримінації за расовою, політичною, релігійною, статевою чи іншою ознакою".

У CAS наголосили, що повна заборона на участь у змаганнях є "найсуворішим заходом", а ETTU не змогла довести, що розглядала менш жорсткі альтернативи.

Яке рішення ухвалив суд

Скасовано рішення ETTU про недопуск російських і білоруських спортсменів, а також посадових осіб до змагань під егідою організації.

Анулювано рішення про відсторонення російських клубів від усіх єврокубків у сезоні- 2021/22, включно з чоловічою Лігою чемпіонів.

Дозволено використання "помірних заходів" – наприклад, виступів без національних символів, прапора чи гімну. Це, за рішенням суду, "зменшує потенціал конфлікту, не обмежуючи участь спортсменів".

Відхилено запит Росії на повне відновлення команд, спортсменів і права без обмежень брати участь у майбутніх змаганнях.

Що далі

Це рішення стало першим випадком, коли суд став на бік російських спортсменів.

Рішення CAS не означає автоматичного повернення росіян і білорусів до міжнародних стартів – остаточне слово залишається за федераціями відповідних видів спорту.

Однак це рішення може стати прецедентом для подальших апеляцій від російських спортивних організацій.